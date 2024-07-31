哈尼亞遇刺亡　哈馬斯內相對溫和派　5兒孫死於以軍空襲

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部7月31日在一份聲明中宣布，巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）及1名保鑣死在伊朗首都德黑蘭一場空襲中。哈尼亞被視為哈馬斯內的相對溫和派，長期擔任組織內的政治局主管，他4月曾稱有5名兒孫死於以軍空襲。



路透社報道，哈尼亞是哈馬斯在國際外交中的「強硬面孔」，但也有不少外交官認為相對於哈馬斯派系內的更多強硬派成員來說，哈尼亞是屬於溫和派。

他遭遇暗殺被視為對加沙停火談判的嚴重打擊，尤其是由美國、卡塔爾和埃及正擔任斡旋角色的談判，在數月來進展緩慢。

哈尼亞1963年生於加沙地帶一難民營，在加沙修讀大學期間參加政治組織，該組織正是哈馬斯的前身，他也成為示威集會內的活躍人物，然後在80年代後期多次參與哈馬斯的激進行動，曾數次遭以色列拘捕，1992年出獄及流放到黎巴嫩，一年後他又回到加沙，在組織內不斷晉升，哈馬斯2006年在立法委員會選舉中獲勝後，哈尼亞出任總理。

哈馬斯與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的法塔赫（Fatah，又稱巴勒斯坦民族解放運動）2007年1月發生衝突後，阿巴斯宣布解除哈尼亞總理職務。

哈馬斯2007年6月通過武力從法塔赫手中奪取對加沙地帶的控制權。

2020年9月3日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hams）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）來到黎巴嫩（Lebanon）貝魯特（Beirut），出席巴勒斯坦各派關於以色列和阿聯酋關係正常化協議的會議。（Reuters）

兒孫4月死於空襲

在以巴停火談判毫無寸進之際，哈尼亞生前在4月已失去3名兒子。他們4月10日在以色列對加沙的空襲中喪生。

他當時發聲明說，空襲造成他至少5名親人死亡，除了3名兒子，還有2人是哈尼亞的孫兒孫女。

當時身在卡塔爾的哈尼亞稱，感謝上帝賜予他們殉難的榮譽。他矢言其組織不會投降，又指以軍此類攻擊行動，不會動搖他的目標和要求。

半島電視台當時播出的電話採訪中，哈尼亞指包括其兒子在內，哈馬斯成員將繼續爭取解放巴勒斯坦，將繼續前進、不會猶豫、不會動搖。他兒子的血將帶來希望、未來和自由。

哈馬斯Hamas：2013年10月19日，時任加沙政府總理的哈尼亞（Ismail Haniyeh）出席一個在加沙舉行的活動，並發表講話。（Reuters）

伊朗伊斯蘭革命衛隊的聲明稱，哈尼亞之死是以色列所為，他是在位於德黑蘭的住所被殺。聲明稱事件起因正在調查中，之後將公布結果。

阿克薩電視台（al-Aqsa TV）31日引述哈馬斯高層稱，殺死哈尼亞是懦夫行為，做出這事的人不會得以逍遙在懲罰之外。

組織又指，事件不會顛覆哈馬斯，並警告這是令局勢嚴重升級的行為。

哈尼亞去世令人擔心，正如哈馬斯所言，將有針對以色列的、更大規模報復發生。哈馬斯在哈尼亞死訊發布後不久，便稱正在發動戰爭以解放耶路撒冷。

除此之外，巴勒斯坦各派別本於7月21日至23日在北京進行內部和解對話。對話閉幕式23日上午在北京釣魚台舉行，法塔赫和哈馬斯簽署結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。外界暫時未知，事件對巴人各派別對話和和解進程有何影響。