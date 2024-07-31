不聽話就打？男童上台未獻吻　土耳其總統埃爾多安突「賞巴掌」

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）7月27日在公開活動上當眾拍打一名男童的面頰，引發爭議。根據影片畫面，他先是伸手讓上台的男童親吻手背，但男童並未反應過來，他就隨即打男童一巴掌。影片在社交媒體上瘋傳。



根據網上流傳的影片，埃爾多安在台上伸出右手，打算讓2個上台的男童親吻他的手背，但其中一名年紀較小的男孩猶豫一下，只抬頭看着他。

沒想到埃爾多安二話不說就用伸出的右手打男孩一巴掌，然後繼續等待男孩親吻他的手。男孩最終親吻埃爾多安的手，而他則從口袋掏出一疊現金，並拿出一張鈔票送給男童。

有網友表示，「如果他在鏡頭前都這樣做，我不知道私下他會怎樣對待別人」、「埃爾多安的行為真的令人作嘔」等。不過也有一些網友替他辯護，他們稱，在土耳其文化中，親吻長者的手是對長者表達尊重與尊敬。

2024年5月13日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，左）總統府與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）2024年7月27日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，右）在出席公開活動時突對一名男童「賞巴掌」。（X@UniversalTimes_）

值得注意的是，這不是埃爾多安第一次被拍到打小孩，他也曾被拍到在一個活動中因為有小孩請他簽名而打對方。2021年，他在一個隧道開幕儀式上，公然拍一個男孩的頭。2023年，他則是當眾打自己孫子的臉頰，事後稱只是「輕撫」。