拜登與內塔尼亞胡通話　承諾助以色列抵禦伊朗威脅　擬增美軍部署

美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月1日通電話，討論近期中東地區局勢。白宮同日發聲明表示，拜登強調美國將致力捍衛以色列的安全，抵禦來自伊朗的所有威脅。



白宮聲明指，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與拜登一起參與電話會議。圖為2024年7月25日，賀錦麗在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

美媒Axios8月2日引述3名美國官員稱，拜登政府確信伊朗將在幾天內襲擊以色列，以報復哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭被暗殺。

在通話中，拜登表示美方將持續緩解地區緊張局勢，並重申對以色列安全的承諾，以應對來自伊朗、哈馬斯、真主黨和也門胡塞武裝的威脅。雙方曾討論如何加強以方防禦導彈和無人機襲擊的能力，其中包括新增美國防禦性軍事部署。

以色列總理內塔尼亞胡2024年7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以巴衝突。（REUTERS）

聲明指，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與拜登一起參與電話會議。