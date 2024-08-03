英國舞蹈班襲擊案觸法反穆斯林情緒　BBC：週末料有30場極右示威

英國紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案致3名兒童死亡，引發連場反非法移民及穆斯林的示威活動，英媒8月2日報道，本週末極右組織計劃再舉行至少30場示威活動。內政部官員警告示威組織者，警察正密切注視他們的行動，並將使用人面辨識技術來識別人員身份，英國國內數百座清真寺正加強保安。



英國紹斯波特7月29日發生持刀襲擊案，造成一個舞蹈班內有3名兒童死亡、8名兒童受傷，17歲疑犯落網。由於網上流傳疑兇為激進穆斯林移民的不實資訊，英國極右派發起示威，並爆發警民衝突，逾50名警察受傷，在倫敦唐寧街有過百人被捕。

2024年7月31日，英國倫敦，示威者在唐寧街附近聚集，反對非法移民進入英國。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）8月2日報道，內政部一名大臣Lord David Hanson警告策劃示威的極右團體，警察正密切監察組織者，並會使用人面識別技術來識別他們。

據報道，BBC預計本週末至少會有30場極右示威活動，其中包括在發生襲擊案的紹斯波特。

2024年7月31日，英國倫敦，警察在唐寧街附近拘捕一名示威者。（Reuters）

英國穆斯林理事會（Muslim Council of Britain，MCB）表示，由於接到「針對性攻擊」的電話威脅，英國各地的清真寺已增加保安人員。

該組織預計，抗議活動將在利物浦、格拉斯哥、蘭開斯特、布萊克本、紐卡素、伯明翰、新特蘭、多佛、米杜士堡、列斯和侯城等地舉行。