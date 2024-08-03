IMF報告料中國年度GDP增速5%　盛讚2經濟領域發揮重要作用

中新社引述國際貨幣基金組織（IMF）2日發布的中國2024年「第四條款磋商」報告稱，「中國在解決全球債務問題、促進綠色轉型等方面發揮日益重要的建設性、領導性作用」。這表明中國在全球經濟治理中扮演着愈來愈重要的角色。



什麼是「第四條款磋商」？第四條款磋商是根據IMF協定第四條款的規定來進行的一項定期活動。簡單來說，就是IMF會定期派遣工作人員小組訪問成員國，與該國官員討論經濟發展情況和政策，並收集經濟和金融信息匯集成一份報告。

這份報告之所以重要，是因為它不僅反映IMF對成員國經濟的看法，還可能影響成員國的經濟政策走向。此外，報告也會對全球投資者和金融市場產生影響。

以中國為例，IMF在其2024年的第四條款磋商報告中提到，中國經濟持續復蘇，一季度GDP同比增速5.3%，私人部門消費快速反彈拉動經濟增長。報告還提到中國在解決全球債務問題、促進綠色轉型等方面發揮重要作用，並對中國2024年全年經濟增速預測為5%。這份報告比較客觀公允，本文簡略梳理一下。

2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

1、經濟持續復蘇，私人部門消費快速反彈

IMF指出，2024年中國經濟持續復蘇，第一季度GDP同比增速達到5.3%。這主要得益於私人部門消費的快速反彈，也就是說，大家花錢的熱情又回復。

比如，私人部門消費同比增長6.5%，這表明消費者信心正在恢復。製造業投資同比增長8.7%，這正好彌補房地產投資下滑帶來的影響。房地產投資同比下降2.5%，但在製造業投資的帶動下，整體投資情況保持穩定。

圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

雖然經濟復蘇勢頭良好，但房地產市場的不穩定仍然是一個潛在的風險因素。對此中央有清醒的認識。

730政治局會議的總體判斷是：當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多。這意味着在金融、房地產等重點領域存在潛在的風險，得趕緊處理。

2、公共支出為經濟增長提供有力的支撐

公共部門的投資和消費也為經濟增長提供有力的支撐。這一點很重要，因為當私人部門投資不足的時候，政府出手幫忙可以起到很好的緩衝作用。

公共部門投資同比增長5.8%，其中包括基礎設施建設和公共服務的投入。一定程度上通過增加公共支出的方式來刺激經濟，但也可能導致財政負擔加重。

圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

730政治局會議強調，宏觀政策要持續用力、更加給力，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。

要實施積極的財政政策，意味着政府得多花錢，多發債，支持經濟發展，需要增加公共支出，比如加大基礎設施建設的投資，同時採取減稅降費等措施來減輕企業和個人的負擔。

3、通脹與失業率都在顯露出積極的信號

中國的通脹水平保持在低位，CPI雖然回到正區間，但還是挺溫和的。失業率也穩中有降，這是一個積極的信號，說明就業市場比較健康。

CPI同比上漲0.9%，表明物價穩定。城鎮調查失業率降至5.2%，為近一年來的最低水平。雖然通脹和就業情況穩定，但較低的通脹水平也反映出內需不足。

730政治局會議強調，要強化就業優先政策，要多渠道增加居民收入。中低收入群體是消費市場的主力軍，需要給予特別的關注和支持，讓其願意並且有能力去消費。

圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

4、淨出口成為經濟增長的重要驅動力

淨出口再次成為拉動經濟增長的因素之一，這表明中國的產品和服務在國際市場上的競爭力非常強。淨出口同比增長3.2%，成為經濟增長的重要驅動力。

雖然淨出口對經濟增長有貢獻，但這也反映出中國經濟仍然依賴於外部需求，未來可能需要更多地關注國內市場的培育和發展。

730政治局會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費。這意味着要通過各種方式刺激國內消費。通過實施惠民政策，提高人們的消費能力和消費意願。

2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

5、認為房地產行業去槓桿很有必要

報告還提到，中國從2020年開始推動房地產行業的去槓桿工作，這對於確保房地產行業的可持續發展是非常必要的。這樣做可以幫助房地產市場回歸理性，避免泡沫的產生。房地產貸款餘額同比增速下降至4.6%，表明去槓桿工作取得一定成效。

730政治局會議明確，持續防範重點領域風險，堅持存量消化與優化增量相結合，積極收購存量商品房增加保障房供給。這意味着房地產市場的長期健康發展還需要更多的改革措施和監管機制。

2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

現在看來，中國主動去槓桿，雖有陣痛，但非常明智，未來幾年房地產軟着陸後會駛入更加健康的發展軌道。

6、對中國寬鬆貨幣政策表示讚揚

IMF還讚揚中國人民銀行採取的降息和下調存款準備金率等寬鬆貨幣政策，認為這些舉措有助於支持私人部門的投資和消費復蘇。換句話說，就是通過降低借貸成本來鼓勵企業和個人借錢投資和消費。

中國人民銀行下調一年期貸款市場報價利率（LPR）至3.65%。存款準備金率下調至11.5%，為歷史較低水平。

寬鬆貨幣政策雖然有助於短期經濟復蘇，但也可能帶來資產泡沫和債務風險。

730政治局會議明確穩健的貨幣政策很重要，而不是寬鬆的松貨政策，銀行得放水，但也不能放太多。潛台詞是保持適度寬鬆的貨幣政策，既要支持經濟增長，也要避免通貨膨脹。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

7、預計2024年全年經濟增速將達到5%

IMF預計中國2024年全年經濟增速將達到5%，2025年增速為4.5%，比之前的預測都上調0.4個百分點。這說明IMF對中國經濟發展前景持樂觀態度。

2024年經濟增速預測，從之前的4.6%上調至5%。2025年經濟增速預測，從之前的4.1%上調至4.5%。

雖然IMF上調中國的經濟增長預測，中央對面臨的一些結構性問題和挑戰有着清醒的認知。

圖為2018年9月4日，美國華盛頓總部大樓外的國際貨幣基金組織（IMF）標誌。（REUTERS）

730政治局會議明確，2024年下半年的任務很重，需要在改革、發展和穩定三個關鍵方面下足功夫以確保全年經濟社會發展目標的順利實現。

不難看出，IMF之所以盛讚中國，是因為中國在多個方面展現強大的經濟實力和負責任的態度，不僅在國內實現持續復蘇，還在全球範圍內發揮積極作用，提供一個完全不同於美西方的發展範式。

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