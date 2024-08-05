巴黎奧運｜比利時三鐵選手賽後不適　塞納河水質續惹質疑

巴黎奧運的塞納河水質續受關注，比利時奧委會8月4日宣布，該國一名三項鐵人選手日前參加女子賽事後不適，需退出5日舉行的三鐵混合接力賽事。比利時方面未說明選手不適與河水有關，但英國《每日郵報》報道，該選手感染大腸桿菌住院。報道指出，事件令塞納河水質再惹質疑，恐令主辦方更加尷尬。與此同時，由於巴黎降雨致水質污染物超標，4日於塞納河的練習環節被取消。



圖為2024年7月31日，巴黎奧運舉行三項鐵人女子個人賽 ，比利時選手Claire Michel跳入塞納河，進行游泳部份的比賽。（Reuters）

被迫退出混合接力賽

比利時奧委會表示，選手Claire Michel在7月31日參加女子三項鐵人賽事，之後不幸患病，被迫退出5日的比賽。

比利時未透露Claire Michel的病情，但稱希望今後的奧運三鐵主辦方能吸取教訓，必須事前確定訓練日、比賽日、比賽形式等細節，避免對運動員、隨行人員和支持者帶來不確定性。

圖為2024年7月31日，巴黎奧運舉行三項鐵人男子個人賽 ，瑞士選手Adrien Briffod在塞納河準備作賽。（Reuters）

瑞士選手胃部感染

瑞士方面3日也稱，同於7月31日參加三項鐵人賽事的男子選手Adrien Briffod，事後因胃部感染而病倒，但「不可能」斷定與塞納河有關， 而且其他代表團的運動員未有報告同類問題。

瑞士於4日最新公布，原定接替Adrien Briffod出賽的Simon Westermann，也因腸胃感染需要退賽，強調他並未參加塞納河的賽事。