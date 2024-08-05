日本觀光公害問題備受關注　公廁衛生成最新「受害者」

日本當局已將「觀光污染」視為振興旅遊業必須正視的一大課題，並開始討論在旅遊景點向遊客徵收「入場稅」、「環境稅」等非法定稅種。其中，如何改善公廁衛生，是日媒近日熱議的課題之一。



日本一些風景區為預防遊客過多影響生態，已開始徵收環境稅。例如，北海道美瑛鎮正在考慮一項針對遊客的稅收，為解決過度旅遊帶來的衛生問題提供資金。據媒體報道，日本其他地方考慮出台類似收費政策，也主要是為改善公廁等設施，應對日益嚴重的觀光區廁所不足問題。

神奈川鎌倉的著名寺廟多，是外國遊客的打卡點。然而，這個小地方的公廁不多，人有三急，許多遊客不得不到商店和便利店裏去借廁所。隨着觀光客越來越多，近期最常見的是在店外等廁所的人龍，這被指已影響了店家做生意。

日本便利店書架暗藏治安情況：是否允許消費者「打書釘」和借廁所也與當地治安有關。（Getty Images）

《朝日新聞》日前的報道述說了店家們的痛苦，指「洗手間的隊伍有時會延伸到商店外面，導致購物者無法入店。商家們也會遇到不守規矩的遊客，將廁紙以外的東西丟到馬桶里，導致廁所堵塞。無論是修理或者是清潔，廁所問題已成了店家們額外的負擔。有店家為水費增加發愁，說因為遊客使用廁所，讓其每月要多付10萬日元的水費。在忍無可忍的情況下，當地一些商家只好將廁所上鎖，謝絕遊客借廁所。

報道也了解到，因海外遊客衛生習慣不同，給當地在廁所衛生管理上帶來麻煩。為讓外國遊客了解到用廁所的基本禮貌，每個廁所都會貼上如韓文和中文的外語說明文。一些甚至清楚寫了「不要把冰棒棍和吃完的食物垃圾扔到馬桶裏，以免造成馬桶阻塞」。

日本著名衛廁設備公司TOTO，2018年曾對150名外國遊客進行調查，發現廁所的評價好壞可影響一個旅遊區的評價。有45.3%的外來遊客認為，「想去的觀光景點，廁所得明亮且無異味」。做出這一回答的人數第二多，僅次於回答「無線上網多的地區」。另一方面，外國遊客也認同「廁所又黑又臭」的旅遊景點不會想再次探訪。

觀光公害：圖為2016年1月7日，日本京都祗園甲部歌舞連場小劇場，日本舞妓在新年儀式上擺姿勢供人拍照。（Getty Images）

鎌倉市觀光協會常務理事大津定博不久前說：「垃圾和廁所等衛生問題，是本區面對的一大問題。我們也希望能做到一流的旅遊景點有一流的廁所，正在考慮用於振興觀光的預算來改修公廁。」

鎌倉旅遊業蓬勃，但該市在清掃廁所上的花費也相當驚人。該市有39個公共廁所，每年的清潔費約4200萬日元，水費約1200萬日元。遊客多的鎌倉車站，廁所使用量最大，員工每天要清潔六次才能維持清潔度。到了週末和假日，清掃還得增加到九次。據悉，該車站為了補貼這筆開銷，常年在入口處放了一個自由捐款箱，每年可籌到70到80萬日元的捐款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

