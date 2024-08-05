日本酷暑日有增無減　民眾：陽光下步行「就快熱到變燒雞」

近年，日本的酷暑夏季一年比一年熱，氣溫超過35度的地方越來越多。



日本氣象當局將白天最高氣溫攝氏25度以上定義為「夏日」，30度以上定義為「真夏日」，35度以上定義為「猛暑日」或俗稱的「酷暑日」。近年，日本的酷暑夏季一年比一年熱，氣溫超過35度的地方越來越多。

埼玉縣熊谷市是日本氣象局關注的夏天高溫檢測點之一。2018年7月23日，那裏創下日本氣溫檢測史上最高的41.1度。今年7月29日，栃木縣佐野市創下第二高的攝氏41度。

在高樓林立的東京，這幾天的氣溫也逼近讓人難受的攝氏38度。40歲的日本上班族小林昇說：「這個夏天出門必須打遮陽傘，還得外加一個小電扇。這天氣熱得嚇人，擦汗的毛巾一下子就濕透了。在太陽下步行，人都快變成Yakitori（烤雞串）了。」

日本連日受到酷熱天氣影響，圖為2024年8月3日，一名小女孩在東京的一個霧化裝置旁邊玩耍。（Reuters）

7月底到日本遊玩的朋友小曼也後悔不該夏天遊日本。她說：「這裏樹蔭太少，比新加坡還熱，只要站出去，皮膚就覺得疼。」她本來打算去爬山，臨時改變行程，只留在市區逛大商場。

日本氣象局稱，此夏有個特點，即「長時間創紀錄高溫」，預測氣溫偏高的現象可能持續到9月或10月。這讓很多人意識到日本夏季的酷暑時間可能變得更長。

日本環境部和衛生部去年推出「中暑特別警報」，是以35攝氏度作為高溫臨界點，對市民發出熱浪預警。據公佈，單單是東京，7月就有多達9萬人中暑送院，其中121人死亡。《朝日新聞》查出，死者裏有79人是活活熱死在不開冷氣的房裏。不排除俄烏戰爭導致發電燃料價格上漲是禍首，導致一些人為了省電費不開空調。

日本遭受酷熱天氣侵襲，圖為2024年7月29日，一名男子在東京秋葉原等候過馬路時，手持雨傘遮擋陽光。（REUTERS）

日本房屋的「斷熱」構造不與時並進，導致人們難以抗熱。東北藝術設計大學教授、建築專業的竹內正義在電視節目上指出，在七大工業國（G7）當中，日本是唯一對住房隔熱沒有嚴格要求的國家。許多發達國家為應對全球變暖，在建築隔熱方面作出強制要求。然而，日本的住宅仍停留在1990年代制定的標準。

日本一般上是根據地區氣候制定房屋標準，北部地區屬寒帶，房屋大多暖氣設備齊全，但不裝空調的不在少數。隨着全球暖化，這一標準被指落伍。北海道去年有了首個超過攝氏35度的「中暑警報」。由於無防暑經驗，當地伊達市一名小二女生在上體育課後中暑死亡。事發後，當地教委會修改條例，規定高溫指數超過攝氏31度，所有體育課和學會活動必須叫停，也要求政府為課室安裝簡易冷氣，避免酷暑來襲時悲劇重演。

報道稱，簡易冷氣不費電，但可能無法抵擋夏季的酷熱。若高溫持續到開學的9月份，當地就必須採取其他措施，例如設法阻擋陽光直射教室，或結合風扇讓冷空氣有效循環。

當地許多設施不使用大型空調，原因之一是擔心耗電。日本啟動核能發電受阻，夏季電力需求又增加，只能使用火力發電滿足需求，最終仍是摧毀地球。

全球變暖已導致世界各地發生異常的熱浪。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）去年就全球氣溫創歷史新高說：「全球變暖的時代已經結束，全球沸騰的時代已經到來。」去年底，「全球沸騰」一詞上了日本流行語排行榜。

日本遭受酷熱天氣影響，熊本縣內的JR鹿兒島本線8月1日有路軌懷疑因為溫度上升影響而變形。鐵路公司派員到場，並在路軌上以冰塊降溫。（NHK網站截圖）

日前在東京豐島區的公園裏，見到小學生在艷陽下吃雪糕，雪糕很快融化，不斷往下滴。隨口問小學生熱嗎？她回答：「我快融化了。」

氣候暖化問題讓人類遇到的天災越來越多，若無法以智慧克服這一切，也許地球真的就像小女孩手上的雪糕——要融化了。

本文獲《聯合早報》授權轉載

