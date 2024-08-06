孟加拉騷亂｜世上任期最長女總理 哈西娜不敵示威浪潮黯然下台
撰文：劉耀洋
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孟加拉連日爆發示威活動，總理哈西娜（Sheikh Hasina）8月5日辭職並逃往印度。哈西娜在任前後共20年，是世上任期最長的女性政府領導人。其任內曾為孟加拉帶來顯著的經濟進步，卻最終敗給國內大規模示威。
美國《華盛頓郵報》5日報道，現年76歲的哈西娜出身名門，其父親Sheikh Mujibur Rahman是孟加拉國父，1971年帶領孟加拉脫離巴基斯坦獨立。然而軍方1975年發動政變，哈西娜家族慘遭滅門，她及其胞妹因身在歐洲而倖免於難。
哈西娜此後在印度流亡。她從1996年首次當選國家領導人，除2001年短暫落敗給在野派外，長期執政共20年。在任期間，她為孟加拉帶來突飛猛進的經濟成就，國內服裝業更成為世界上最具競爭力的工業之一。
合法性存疑 成下台主因
美媒1月9日報道，哈西娜長期以來被指控操縱選舉包括監禁對手，引起民眾的不滿。2024年1月選舉前夕，數千名反對派領袖和支持者被逮捕。主要反對派孟加拉民族主義黨因擔心不公平而抵制該選舉。
《時代》周刊（TIME）2023年11月報道，形容她是世上任期最長的女性國家領導人，戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）與甘地（Mahatma Gandhi）的勝選次數都不及她。
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