哈尼亞遇刺｜普京促哈梅內伊對以色列作出克制回應

據兩名伊朗高層消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已要求伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），對以色列涉嫌殺害哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）一事作出克制反應，同時建議不要襲擊以色列平民。



路透社8月6日報道，據消息人士稱，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）5日與伊朗高級官員會晤時轉達上述信息，而伊朗正在權衡對哈尼亞遇刺事件的反應。

不過，克里姆林宮沒有對此作出回應。據路透社的報道，紹伊古在訪問德黑蘭時，討論了哈尼亞遇刺事件。

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）2023年12月25日在聖彼得堡與總統普京（Vladimir Putin）會面。（Reuters）

消息人士指，紹伊古的訪問是莫斯科向伊朗傳達信息途徑之一，同時譴責哈尼亞遇刺事件是「一次非常危險的暗殺」。

消息人士也稱，中東正處於一場大戰的邊緣，暗殺事件的幕後黑手顯然試圖引發這場衝突。

2024年8月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮與摩爾曼斯克州長Andrei Chibis會面。(Reuters)

自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯與伊朗建立更密切的關係，也正準備與德黑蘭簽署一項廣泛的合作協議。

伊朗外交部對此沒有作出回應。伊朗外交部5日曾表示，德黑蘭並不尋求加劇地區緊張局勢，但需要懲罰以色列，以防止進一步的不穩定。

7月31日，哈尼亞在於伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。哈梅內伊指哈尼亞在德黑蘭身亡，伊朗有責任為他復仇。國際社會擔心，一旦伊朗介入，衝突規模將不可避免擴大，後果不堪設想。

本文獲《聯合早報》授權轉載

