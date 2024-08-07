英國舞蹈班襲擊示威超過400人被捕　施紀賢再召開緊急會議應對

英國多地發生極右反移民示威，有示威者8月4日攻擊尋求難民庇護人士入住的酒店，3日至今超過400人被捕，多名警員受傷。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）6日再度召開緊急會議商討應對方案。



英國內閣官員6日再度召開商討緊急事務的「眼鏡蛇」（Cabinet Office Briefing Rooms，COBRA）會議。

首相施紀賢表示，持續的暴力不是抗議，而是暴力騷亂，需要將其視為犯罪活動。

2024年8月1日，英國紹斯波特（Southport）傷人案發生後，首相施紀賢（Keir Starmer）在唐寧街10號首相府舉行新聞發布會。（Reuters）

英國政府表示將額外提供500多個監獄宿位，以確保參與暴力示威的人能夠被監禁。由7月29日紹斯波特舞蹈班襲擊案所引發的極右示威迄今已有超過400人被捕。

據英國廣播公司（BBC）8月7日報道，警方消息人士指，政府已動員接近6000名警員去應對未來幾日可能出現的騷亂。

2024年8月4日，英格蘭北部洛達咸，右翼示威者在一家收容尋求庇護者的酒店外縱火。（Reuters）

據英國警方情報顯示，7日全國可能至少仍有30場示威集會，但他們認為情況是「可控的」。

首相施紀賢在其社交媒體發布影片表示，在被捕人士中，已有100人被起訴，部份人士已上庭面對審訊。他預期在本週內將有被捕人士被定罪判刑。

他再次強調，不論是在網絡上或是在示威現場，任何人都不應參與這場騷亂，而曾參與騷亂的人都將面臨法律嚴厲的懲罰。