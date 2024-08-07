美國大選｜賀錦麗首與副手沃爾茲出席集會　不足一日籌2000萬美元

代表美國民主黨出戰2024年總統大選的副總統賀錦麗（Kamala Harris ），8月6日公布其副手為60歲的明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz），兩人當晚首度以競選搭檔身份同場亮相，出席費城的競選集會。兩人的競選團隊表示，自賀錦麗當日早上宣布副手以來，不足一日已籌得超過2000萬美元捐款。



圖為2024年8月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）出席費城的競選集會。（Reuters）

賀錦麗在天普大學（Temple University，或譯坦普爾大學）對超過10,000 名支持者發表講話，描述沃爾茲的背景，包括曾出任高中教師和橄欖球教練、服役陸軍國民警衛、任職國會議員，並預測將在11月獲得新頭銜：美國副總統。賀錦麗形容對方讓人有歸屬感，並能激勵其他人實現遠大夢想。

圖為2024年8月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）出席費城的競選集會，兩人的配偶出席打氣。（Reuters）

兩人以賓夕法尼亞州為作為首場集會地點，該州被指兩黨選情勢均力敵，為最關鍵的搖擺州。在費城聯合亮相後，賀錦麗和沃爾茲計劃對關鍵搖擺州，展開密集的拉票活動，包括威斯康辛州、亞利桑那州和內華達州等。