日本大阪心齋橋鐘錶行遇劫職員被斬　疑犯操中文　關西機場就逮

日本旅遊熱點大阪心齋橋商店街8月7日下午發生搶劫案，一名身穿白衣的光頭男子，持刀闖進高級鐘錶店，斬傷1男店員，他受傷昏迷。YTV稱疑犯當時講中文。



男子進入店內之後表示要看名錶，之後以刀具指嚇店員，搶走一隻價值6280萬日圓（約332萬港元）的高級手錶。一名30多歲男店員趨前制止，卻遭疑犯斬傷腹部，血流不止。他傷重昏迷。

一名女顧客接受日媒訪問時稱，「男店員左邊腹部被斬中，痛得不斷哀嚎。人們趕快拿出手帕為他按壓傷口止血。當時店內客人不足10名，店員大概有3人。」

警方稱疑犯頭髮剃光，作案時身穿白色短袖上衣、黑色短褲以及戴着太陽眼鏡，身高約在170厘米到175厘米之間，身材健碩，行兇後攜刀離開，逃去無蹤。

警方循搶劫與殺人未遂方向調查案件。《讀賣新聞》稱警方同日下午警方在大阪關西機場逮捕疑犯，搜獲被搶走的名錶，而他的身份確認為外國籍。