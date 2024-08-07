闖大阪心齋橋打劫鐘錶行斬職員　中國籍疑犯后馭波被捕　容貌曝光

日本旅遊熱點大阪心齋橋商店街8月7日下午發生搶劫案，一名身穿白衣的光頭男子，持刀闖進高級鐘錶店トキオカ，斬傷1名男店員，導致他傷重昏迷，情況孔急。日本每日放送7日稱，疑犯是中國籍男子后馭波，現年27歲。他在大約2.5小時後在大阪關西機場被捕。



后馭波被捕後對警方供稱：「我用刀刺傷了店員。」日本讀賣電視台同日較早時報道，疑犯作案時講中文。

現場有目擊者接受日本放送訪問時稱：「[看到]一個人仰躺着，左手腕流着血。」

一名目擊者說：「[被刺傷的人]可能無法說話。他一直在呻吟。」

另有現場目睹事件的途人說：「我看到罪犯逃跑了，他右手可能拿着一把刀。」

警方正在調查事件，並說在鐘錶行附近的灌木叢中發現一把似乎帶有血漬的刀，它看來就是作案工具。

中國籍男子后馭波2024年8月7日下午在日本大阪心齋橋商店街搶劫一間高級鐘錶店，斬傷1名趨前制止他的男店員，令他傷重昏迷。日本讀賣電視台稱疑犯當時講中文。日本每日放送7日報道疑犯是中國籍男子后馭波，現年27歲。（日本每日放送影片截圖）

日本放送協會（NHK）7日稱，男子進入店內之後接觸女店員，佯裝要看店舖所售名錶，之後以刀具指嚇她，搶走一隻價值6280萬日圓（約332萬港元）的高級手錶。一名30多歲男店員趨前制止，卻遭疑犯斬傷腹部，血流不止。他傷重昏迷。

一名女顧客接受日媒訪問時稱，「男店員左邊腹部被斬中，痛得不斷哀嚎。人們趕快拿出手帕為他按壓傷口止血。當時店內客人不足10名，店員大概有3人。」

警方稱疑犯頭髮剃光，作案時身穿白色短袖上衣、黑色短褲以及戴着太陽眼鏡，身高約在170厘米到175厘米之間，身材健碩，行兇後攜刀離開，逃去無蹤。

警方循搶劫與殺人未遂方向調查案件。