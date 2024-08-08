美國大選｜賀錦麗副手Tim Walz備受歡迎　3方面間接為選情加分

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）宣布競選搭檔為明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）後，民主黨人紛紛給予支持，讚揚她作出「絕佳選擇」。



《聯合早報》8月8日引述受訪學者指出，總統候選人的副手人選對改變大選格局、提高選舉贏面沒直接影響。不過，選民能通過了解沃爾茲，評估賀錦麗的判斷力、核心政治價值觀和優先事項。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，不在圖中）和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）出席2024年8月7日在密歇根州舉行的競選活動。（Reuters）

深受中西部民眾歡迎

兩度擔任明尼蘇達州長的沃爾茲給人對「中西部友好」的感覺，親民的背景和經歷，加上出色執政成績單，讓他在當地備受歡迎。

美國德州Southern Methodist大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）告訴《聯合早報》，沃爾茲的優勢是豐富的行政經驗，以及機智的反應、樂觀的性格，這能讓他在與共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和副手萬斯（J.D. Vance）競爭時，不會因過分苛刻而冒犯到溫和派或搖擺選民。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）出席2024年8月7日在威斯康星州舉行的競選活動。（Reuters）

吉爾森補充稱，明尼蘇達州是民主黨州，靠近威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞州等關鍵搖擺州份，若民主黨要贏得11月的大選，就必須拿下這些州份。他表示：「賀錦麗競選團隊預計沃爾茲將在整個中西部地區受到歡迎。」

政策明確 專注民生事項

沃爾茲還具備有效向選民傳達訊息的能力，美國喬治華盛頓大學（George Washington University）政治管理研究生院政治管理項目主任貝爾特（Todd Belt）告訴《聯合早報》，綜觀特朗普和總統拜登（Joe Biden）此前展開的競選活動，兩人大多聚焦在攻擊對手，而不是為美國的未來制定計劃。

貝爾特說：「沃爾茲有能力跨越黨派界限，談論改善人民生活的民生政策。他的獲選使這場競選活動更多地關乎未來，而這才是選舉的意義所在。」

2023年6月15日，美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）在社交媒體分享照片。他在同年3月17日簽署法案，讓明尼蘇達州所有公立學校為學生提供免費早午餐。（X@GovTimWalz）

沃爾茲還因為用「奇怪」一詞形容特朗普和萬斯而聲名大噪，並為民主黨人提供一個具有攻擊力和影響力的戰鬥口號。

喬治華盛頓大學公共領導卓越中心的高級研究員Michael Cornfield接受《聯合早報》採訪時說：「『怪人』這個帶有諷刺意味的形容詞，看似無關政治，卻把共和黨人描述成極端分子，沃爾茲應該會吸引農村、軍隊和中西部等未確定立場的選民。」

生涯背景優勢

談及沃爾茲與萬斯的競爭實力，貝爾特認為，沃爾茲能很好地與萬斯打擂台。

貝爾特說，沃爾茲在民選職位上的經驗比萬斯豐富，同時還擁有軍事背景，這能抵消萬斯的軍事優勢。他說：「但最重要的是，沃爾茲很擅長用一種非常正常和通俗易懂的方式解釋政策，而萬斯在攻擊對手和缺乏政策重點方面則更像特朗普。」

2024年8月3日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人、美國荊總統特朗普（不在圖中）一起舉行的競選活動，並發表講話。（Reuters）

至於選擇沃爾茲是否能提高賀錦麗競選贏面，吉爾森表明，副手人選很少能對選舉結果產生可衡量的影響，但能影響選民對總統候選人的判斷，無論是好是壞。

「就像特朗普選擇萬斯後，再次引起人們對他判斷力的質疑，而賀錦麗選擇沃爾茲到目前為止廣受好評，這是你能期待的最好結果了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

