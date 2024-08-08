日本宮崎縣地震　氣象廳指南海海槽地震風險增　1月1日有先兆？

日本氣象廳就香港時間8月8日下午3時43分發生的、震央位於宮崎縣日向灘對出海域的7.1級地震，在6時5分發布「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震注意報）。南海海槽日文名稱是南海トラフ，英文名稱是Nankai trough。「南海海槽（南海トラフ）」成為社交媒體X上網民熱門搜尋關鍵字。



氣象廳發出「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」，指這區域發生大規模地震的可能性或會比平時高。請民眾注意政府和地方政府發布的資訊與措施。

當局下午5時宣布，開始調查這次地震與南海海槽地震的關連，並將調查是否在地震發生的1、2個小時後，發生巨大地震的可能性會比平時高。

日本的學者專家當地時間下午5時30分左右出席討論會。

會上他們倘判斷是次地震與南海海槽地震有關，氣象廳便會發布「注意巨大地震」的臨時情報。

南海海槽沿線倘發生黎克特制6.8級以上的地震、異常的地殼變形的情況被觀測到，再來就是加上被判定與南海海槽地震有關聯性，就會被定義為「南海海槽地震」，氣象廳會立即召開專家會議調查。

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

宮崎縣的地震發生後，氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，狀態是「調查中」。

這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報。

「南海海槽地震」又被稱為「南海海槽大地震」或「南海海槽特大地震」等，是指在南海海槽周期性發生的8級大地震。它是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。海槽與本州南部海岸線平行，這顯示歐亞板塊（阿穆爾板塊，Amurian Plate）與菲律賓海板塊已發生推擠，這導致很多地震發生。

「南海海槽地震」倘發生地震，程度很可能與發生在2011年311大地震相同。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Geodaugherty/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

南海海槽

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約700平方公里的海槽，最深處達4,500至4,800米。它也被稱為西南日本海溝、南海舟狀海盆。

日媒《產經新聞》2024年1月引述地震考古學者寒川旭在2024年1月1日石川縣能登半島發生7.6級地震後評論說，「南海海槽地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁發生地震，範圍北至北陸的能登半島，南至九州。他說根據當時情況判斷，1月1日的地震就是菲律賓海板塊和阿穆爾板塊（Amurian Plate）邊界的斷層在活動導致。

日媒《現代商業》8日稱，日本預測在30年內發生南海海槽大地震的機率為70至80%，一旦成真，將是整個西日本的大災難。南海海槽每90至150年就會引發1次黎克特制8級以上的大地震，同時引發大型海嘯。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Peka/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

日本宮崎縣8月8日下午發生7.1級地震，地震震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。較早時日媒報道稱，震級是6.9級，其後向上修正至7.1級。

NHK先後兩度報道，海嘯已抵達海岸，海浪高度都是1米。NHK稱，第二波海嘯注意報覆蓋宮崎縣，時間是香港時間下午6時。

日本其後對宮崎縣以外的西南部地區解除海嘯警報。

根據氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

位於鹿兒島的川內核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：