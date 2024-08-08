日本宮崎縣地震　氣象廳指南海海槽地震風險增　1月1日早有先兆？

日本氣象廳針對香港時間8月8日下午3時43分發生的、震央位於宮崎縣日向灘對出水域的7.1級地震，當地時間晚上7點15分發布「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震注意報）。南海海槽日文名稱是南海トラフ，英文名稱是Nankai trough。



「南海海槽地震」又被稱為「南海海槽大地震」或「南海海槽特大地震」等。

是次地震發生後，「南海海槽（南海トラフ）」成為日本社交媒體X的熱門搜尋關鍵字，氣

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

象廳也發出「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」，指出這區域發生大規模地震的可能性或會比平時高。請民眾注意政府和地方政府發布的資訊與措施。

氣象廳下午5時宣布，開始調查這次地震與南海海槽地震的關連。當局將調查是否強震發生的1、2個小時後，發生巨大地震的可能性會比平時高。

當地時間下午5時30分左右，學者專家出席討論會。

地震發生後，氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，狀態是「調查中」，這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報。

專家學者會議倘判斷8月8日發生的地震與南海海槽地震有關，氣象廳將發布「注意巨大地震」的臨時情報。

氣象廳稱，如南海海槽沿線發生黎克特制6.8級以上的地震、異常的地殼變形被觀測到，再來就是判定與南海海槽地震有關聯性，就會被定義為「南海海槽地震」，氣象廳即時召開專家會議調查。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Geodaugherty/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

南海海槽是什麼？

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約700平方公里的海槽，最深處達4,500至4,800米。它也被稱為西南日本海溝、南海舟狀海盆。

「南海海槽地震」是指該處周期性發生的黎克特制8級大地震。

專家認為「南海海槽地震」，程度很可能發生與2011年311大地震相同。

日媒《產經新聞》2024年1月引述地震考古學者寒川旭在2024年1月1日石川縣能登半島發生7.6級地震後評論說，「南海海槽地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁發生地震，範圍北至北陸的能登半島，南至九州。他說根據當時情況判斷，1月1日的地震就是菲律賓海板塊和阿穆爾板塊（Amurian Plate）邊界的斷層在活動導致。

日媒《現代商業》8日稱，日本預測在30年內發生南海海槽大地震的機率為70至80%，一旦成真，將是整個西日本的大災難。南海海槽每90至150年就會引發一次黎克特制8級以上的大地震，同時引發大型海嘯。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Peka/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

日本宮崎縣發生7.1級地震，是次地震震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。較早時日媒報道稱，震級是6.9級。NHK先後兩度，海嘯已抵達海岸，高度都是1米。NHK稱，第二波海嘯注意報覆蓋宮崎縣，時間是香港時間下午6時。

日本放送協會（NHK）稱，第一波由地震觸發的海嘯波浪料高1米，已抵達部份沿岸地區。

日本其後對宮崎縣以外的西南部地區解除海嘯警報。

NHK稱，海嘯注意報顯示，海嘯已抵達宮崎縣、愛媛縣宇和海岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、鹿兒島縣東部、種子島與屋久地區等，全部估計高1米。

根據氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

仙台核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：