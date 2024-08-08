日本宮崎縣外海7.1級地震　發巨大地震注意報　南海海槽或有地震

日本氣象廳針對8月8日下午發生的、震央位於宮崎縣日向灘對出水域的7.1級地震，當地時間晚上7點15分發布「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震注意報）。



氣象廳呼籲人們根據國家和地方政府的資訊採取防災措施，並表示在南海海槽地震的假定震央地區發生大規模地震的可能性相對較高比平常。

氣象廳下午5時宣布，開始調查這宗地震與南海海槽地震的關連。當局將調查是否強震發生的1、2個小時後，發生巨大地震的可能性會比平時高。

當地時間下午5時30分左右，學者專家出席討論會。

地震發生後，氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，狀態是「調查中」，這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報。

專家學者會議倘判斷8月8日發生的地震與南海海槽地震有關，日本氣象廳將發布「注意巨大地震」的臨時情報。

日本宮崎縣發生7.1級地震，是次地震震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。較早時日媒報道稱，震級是6.9級。NHK先後兩度，海嘯已抵達海岸，高度都是1米。NHK稱，第二波海嘯注意報覆蓋宮崎縣，時間是香港時間下午6時。

日本放送協會（NHK）稱，第一波由地震觸發的海嘯波浪料高1米，已抵達部份沿岸地區。

NHK稱，日本對宮崎縣以外的西南部地區解除海嘯警報。

JR九州新幹線列車，攝於博多站。（張子傑攝）

據JR九州稱，受地震影響，部份鐵路將全日停駛，以評估受損情況。這包括日南線、吉都線（連接宮崎縣和鹿兒島縣的部份）；宮崎縣內的宮崎機場線；來往宮崎縣延岡與鹿兒島之間的日豐本線；來往鹿兒島縣吉松與隼人之間的肥薩線。

NHK稱，迄今尚未確認有車站設備受損。

日本放送協會稱，香港時間下午6時23分，國土交通省宮崎機場辦公室表示，在確認安全後，宮崎機場從地地時間晚上7時10分左右開始恢復航班升降。

鹿兒島機場與高知機場沒有暫停起飛和降落的安排，國土交通省稱，鹿兒島機場、高知機場目前沒有暫停起降的情況，航班正在營運中。

日本氣象廳網站當地時間下午4時52分發布的資料，藍色部份是海嘯預報涵蓋的範圍，黃色是海嘯注意報涵蓋的範圍。

NHK稱，海嘯注意報顯示，海嘯已抵達宮崎縣、愛媛縣宇和海岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、鹿兒島縣東部、種子島與屋久地區等，全部估計高1米。

根據日本氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

仙台核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：