美國制裁香港上市公司等5家華企 指涉新疆強迫勞動
撰文：蕭通
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美國8月8日再禁5家中國企業產品進口，指涉及在新疆強迫勞動。當中包括總部位於香港的上市公司稀鎂科技集團控股有限公司（Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Ltd），以及其母公司、同在香港上市的世紀陽光集團控股有限公司（Century Sunshine Group Holdings Ltd）。
美國國土安全部的名單顯示，其餘被禁進口的企業還包括：紫金礦業子公司新疆哈巴河阿舍勒銅業有限公司（Xinjiang Habahe Ashele Copper Co.），以及 Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd.、Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd.。
這些公司已被添加到《維吾爾強迫勞動預防法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）名單中，該名單限制與美國相關的進口。目前名單上已有超過70家企業，涉及棉質服裝、汽車零件、乙烯基地板和太陽能電池板等產品。
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