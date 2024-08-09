以色列回應卡塔爾等3國倡議　8.15派代表恢復停火談判

卡塔爾、埃及和美國領導人8月8日發聯合聲明呼籲，以色列和哈馬斯於8月15日恢復緊急會談，稱談判將於卡塔爾多哈或埃及開羅舉行，目標彌合停火協議的所有剩餘分歧，並盡速開始實施該協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨即回應稱，將派談判代表到待定地點參加會談，以敲定協議細節。



圖為2024年8月8日的加沙南部汗尤尼斯（KhanYounis），當地民眾再度接獲以色列發出的疏散令。（REUTERS）

與此同時，以巴衝突持續，加沙地帶民防部門8日發聲明稱，以軍當天轟炸加沙城兩所學校，造成至少15人死亡。聲明指出，該兩所學校收容了大量流離失所的民眾，還有多人受困於廢墟下。

另據巴勒斯坦通訊社報道，以軍當天還轟炸了加沙中部布賴傑（Bureij ）難民營的一棟民房，以及加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）一棟民房，分別造成至少8人及6人死亡。

圖為2024年8月8日，以色列攻擊後，加沙南部汗尤尼斯（KhanYounis）竄起濃煙。（REUTERS）

巴勒斯坦衛生部門稱，從去年10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，已造成超過3.9萬巴勒斯坦人死亡、逾9.1萬人受傷。