巴西聖保羅州客機墜毀61死　乘客去錯登機櫃台逃過一劫

巴西聖保羅州一架客機8月9日失事墜毀，機上61人全部喪生。有原本準備乘坐該航班的乘客去錯登機櫃台，更與地勤人員爭論，不過卻因此逃過一劫。



Yahoo新聞引述巴西傳媒TV Globo報道，來自里約熱內盧（Rio De Janeiro）的男子Adriano Assis表示，他在早上9時40分到達機場，卻發現南美航空（LATAM Airlines）的櫃台空無一人，於是等待航空公司職員出現。

Assis沒有發現他準備乘坐的並非南美航空航班，而是Voepass。他在10時41分發現自己擺烏龍，於是到Voepass的櫃台要求登機，惟遭航空公司職員拒絕，雙方因此出現爭執。

社交平台X上流傳的客機墜毀前一刻：

他原本乘坐的Voepass 2283號航班之後發生意外，在聖保羅州的Vinhedo一個住宅區墜毀。Assis得知事件後感激與自己爭執的航空公司地勤，稱對方盡責而救了自己一命。

除了Assis，另一名乘客亦透露有多名乘客因為同一情況而錯過登機時間，形容是上帝保佑。

據報道，這架由Voepass Linhas Areas航空公司營運的ATR-72客機當時正從Parana州的Cascavel飛往聖保羅州的Guarulhos。

聖保羅州的消防隊在社交平台上證實，一架客機在Vinhedo墜毀，並已派員前往事故地區。

墜機當地的官員表示，事發現場沒有任何生還者，鄰近的民居有一座房屋受損，但當地居民沒有受傷。

巴西航空事故調查中心（Cenipa）表示，載有客機機師對話錄音與飛行收據，俗稱「黑盒」的飛行記錄儀已在事故現場尋回。

發生事故客機屬於巴西第四大航空公司Voepass，公司發表聲明指，暫時無法提供有關飛機墜毀原因的資訊。

Voepass表示，涉事客機總共載有61人，包括57名乘客和4名機組人員。

Voepass航空公司就事故發表的聲明：