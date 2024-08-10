YouTube前行政總裁Susan Wojcicki逝世　與癌症鬥爭2年享壽56歲

YouTube前行政總裁Susan Wojcicki的丈夫Dennis Troper在8月10日公布，妻子在罹患非小細胞肺癌（Non-small-cell lung carcinoma，NSCLC）2年後，在9日深夜逝世。



Dennis Troper指妻子與自己結婚26年，亦是五個孩子的母親，她因癌症離世：「我們很傷心，但很感激與她共度的時光。」

▼Dennis Troper在社交平台上公布訃告

這則訃告引發外界關注，Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在社交平台發文，指Susan Wojcicki是Google歷史上的核心人物：「很難想像沒有她，世界會是甚麼樣子」。

▼Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在社交平台發文表示哀悼