意大利就東風汽車設廠提條件　需符合網絡安全要求

據知情人士透露，意大利正要求中國東風汽車集團有限公司同意在網絡安全和數據保護方面實施保障措施，以此作為支持該中國汽車製造商建立新廠的條件。



彭博社引述要求匿名的知情人士說，隨着與東風汽車的談判取得進展，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府出於安全原因要求信息娛樂設備等零部件由本地供應商提供。他們說，意大利官員還希望在本國國內收集和管理消費者數據。

隨着近幾十年來意大利汽車行業不斷萎縮，梅洛尼政府正在設法把握中國對該行業投資的益處，但同時也在應對圍繞數據保護和網絡安全的擔憂。她7月29日在北京會見了中國國家主席習近平，以尋求恢復緊張的中意貿易關係。

2024年7月29日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（X@SpokespersonCHN）

諮詢公司AlixPartners的歐洲、中東和非洲業務主席Stefano Aversa指出：「中國汽車製造商進入意大利或有助於為停滯的市場注入新的活力，前提是當地供應商在提供零部件和保證西方安全標準方面發揮關鍵作用，特別是對於下一代汽車而言。」

這些限制是更廣泛的規則框架的一部份，旨在促進意大利汽車供應商的發展。知情人士稱意大利已敦促東風汽車每輛車至少45％的零部件從意大利國內採購，這將使該中國公司有資格獲得數億歐元的公共獎勵金。

中國汽車品牌，東風汽車旗下東風標緻車款。（東風汽車微博）

意大利政府代表不予置評。東風沒有立即回覆置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

