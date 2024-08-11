共同社：美國駐日大使有意11月離任 或出任賀錦麗國安顧問
撰文：王海
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日媒報導，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）已向身邊人士透露有意於11下旬離任。另據美國媒體報道，若副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在11月總統大選勝出，可能任命伊曼紐爾擔任國家安全顧問。
日本共同社8月10日報道，伊曼紐爾考慮在美國感恩節（11月28日）前後離開日本。美國政府消息人士透露，如果在11月5日的美國總統大選中，民主黨候選人、副總統賀錦麗當選總統，伊曼紐爾希望參與政權交接。
如果共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得大選，美國駐日大使勢必將會換人。多名相關人士透露，伊曼紐爾不會等到下一任駐日大使人選確定，才卸下職務，他希望能夠在那之前找到下一份政界工作。
美國政治新聞網站Axios7日報道，如果賀錦麗當選，可能任命伊曼紐爾擔任國家安全顧問。
據共同社報導，伊曼紐爾以對中國態度強硬聞名，還充分利用與總統拜登（Joe Biden）的密切關係，在促進日美關係發展上發揮了作用。
他以長崎市未邀請以色列出席9日主辦的「核爆日」和平祈念儀式為由，缺席該儀式，引發了爭議。
伊曼紐爾曾當過眾議員，2009年至2010年出任總統奧巴馬（Barack Obama）的白宮幕僚長。他還在奧巴馬的家鄉芝加哥擔任了兩屆市長直至2019年。
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