巴黎奧運閉幕禮圖文直播｜湯告魯斯壓軸登場　洛杉磯接棒下屆奧運

為期兩週精彩紛呈的巴黎奧運終於來到閉幕禮，充滿創意和想像力的法國人在塞納河為大家送上一個與別不同的開幕禮後，閉幕禮將會回復傳統，在今屆舉行田徑及七人欖球賽事的聖但尼體育場（又稱：法蘭西體育場／Stade de France）上演。香港01小編將為大家帶來第一手資訊，分享閉幕禮上的精彩瞬間。



巴黎奧運閉幕禮2024年8月11日在可容納8萬人的法蘭西體育場（Stade de France）舉行（Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters）

2024年8月11日，在巴黎聖但尼體育場（Stade de France）舉行的巴黎奧運閉幕禮現場畫面。（Reuters）

2024年8月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon，右）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach，左）出席巴黎奧運閉幕禮。（Reuters）

3:11 在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）的見證下，管弦樂團奏起經重編編排的法國國歌《馬賽曲》。

2024年8月11日，在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）的見證下，管弦樂團奏起重新編排的法國國歌《馬賽曲》。（Reuters）

3:15 來自205個國家與地區代表團的持旗手陸續進入聖但尼體育場。

2024年8月11日，來自205個國家與地區代表團的持旗手陸續進入聖但尼體育場。（Reuters）

3:20 來自205個國家與地區代表團的運動員陸續進入聖但尼體育場。

2024年8月11日，來自205個國家與地區代表團的運動員陸續進入聖但尼體育場。（Reuters）

2024年8月11日，巴黎奧運閉幕禮上，中國、委內瑞拉和丹麥代表團的運動員進入聖但尼體育場。（Reuters）

3:56 國際奧委會主席巴赫與世界田徑總會（World Athletics）主席高爾（Sebastian Coe）為女子馬拉松項目舉行頒獎禮。

4:10 一名身穿金色服裝的表演者從天而降。

2024年8月11日，一名身穿金色服裝的表演者在巴黎奧運閉幕禮上從天而降。（Reuters）

4:15 舞台上的一群舞者忙著打造奧運五環。

4:25 法國鋼琴家Alain Roche懸在空中進行鋼琴演出。

4:30 舞台上舞者完成打造奧運五環的工作，奧運五環懸掛在場館空中。

2024年8月11日，巴黎奧運閉幕禮上，奧運五環懸掛在場館空中。（Reuters）

4:39 大會播放影片，紀錄了過去兩週巴黎奧運無數個精彩瞬間。

4:45 法國樂隊Phoneix在閉幕禮上忘情演出。

2024年8月11日，法國樂隊在巴黎奧運閉幕禮上忘情演出。（Reuters）

4:55 比利時女歌手Angele在閉幕禮上獻唱。

2024年8月11日，比利時女歌手Angele在巴黎奧運閉幕禮上獻唱。（Reuters）

5:00 法國二人樂隊Air在閉幕禮上演出。

2024年8月11日，法國二人樂隊Air在巴黎奧運閉幕禮上演出。（Reuters）

5:10 巴黎奧運組委會主席Tony Estanguet與國際奧委會主席巴赫上台致辭。

5:32 巴黎奧運舉行奧運交接儀式，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）將奧運會旗轉交給下屆奧運主辦城市洛杉磯的市長巴斯（Karen Bass）。

5:35 美國R&B歌手H.E.R.（全名：Gabriella Sarmiento Wilson）演唱美國國歌。

5:38 美國著名影星湯告魯斯（Tom Cruise）吊著鋼索從天而降。

湯告魯斯其後踏上插上奧運旗幟的電單車揚長而去，他騎著電單車路過埃菲爾鐵塔，然後乘搭飛機返回洛杉磯，再跳降落傘抵達洛杉磯著名地標。

湯告魯斯將奧運五環旗交給一位女子單車運動員，她載著奧運五環旗去到一個運動場館，將五環旗交給美國傳奇跑手米高莊遜（Michael Johnson）。

之後鏡頭一轉，來自洛杉磯的知名樂隊Red Hot Chili Peppers 已經站在舞台上獻唱。

5:48 然後輪到知名歌手，洛杉磯土生土長的Billie Eilish在海灘旁的一座小屋上獻唱。

5:52 之後是來自加州的知名Rapper Snoop Dogg接力獻唱。

5:56 法國泳手Leon Marchand手持奧運聖火步入場館，其後國際奧委會巴赫引領一眾運動員代表一起吹熄奧運聖火。

6:01 法國女歌手Yseult獻唱美國著名歌手Frank Sinatra的首本名曲My Way。

6:06 聖但尼體育場以璀璨的煙花為巴黎奧運劃上完美句號。