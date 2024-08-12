巴黎奧運閉幕禮文字直播｜湯告魯斯特技演出　洛杉磯接棒下屆奧運

為期兩週精彩紛呈的巴黎奧運終於來到閉幕禮，充滿創意和想像力的法國人在塞納河為大家送上一個與別不同的開幕禮後，閉幕禮將會回復傳統，在今屆舉行田徑及七人欖球賽事的聖但尼體育場（又稱：法蘭西體育場／Stade de France）上演。香港01小編將為大家帶來第一手資訊，分享閉幕禮上的精彩瞬間。



巴黎奧運閉幕禮2024年8月11日在可容納8萬人的法蘭西體育場（Stade de France）舉行（Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters）

2024年8月11日，在巴黎聖但尼體育場（Stade de France）舉行的巴黎奧運閉幕禮現場畫面。（Reuters）

2024年8月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）出席巴黎奧運閉幕禮。（Reuters）

3:11 在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）的見證下，管弦樂團奏起法國國歌。

2024年8月11日，在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）的見證下，管弦樂團奏起重新編排的法國國歌《馬賽曲》。（Reuters）

3:15 來自205個國家與地區代表團的持旗手陸續進入聖但尼體育場。

2024年8月11日，來自205個國家與地區代表團的持旗手陸續進入聖但尼體育場。（Reuters）

3:20 來自205個國家與地區代表團的運動員陸續進入聖但尼體育場。

2024年8月11日，來自205個國家與地區代表團的運動員陸續進入聖但尼體育場。（Reuters）