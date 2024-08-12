巴黎奧運｜與中國並列金牌榜第一　美國網民怪他不要那枚金牌

巴黎奧運會落下帷幕，經過兩週的激烈角逐，中國與美國以40枚金牌並列金牌榜第一，而美國以更多的獎牌數位列獎牌榜第一。這是中國代表團首次在境外的奧運會登頂金牌榜，創下最佳戰績。



文章原載於微信公眾號@冰汝看美國，《香港01》獲授權轉載本文。



對於和中國並列金牌榜第一，有美國網民就指出：「只是想提醒大家，因為麥伊雲（Shelby McEwen）不想分享金牌，所以我們在金牌榜上和中國打平。」

這是來自田徑賽場非常有戲劇性的一幕。麥伊雲是美國男子跳高的運動員，他在倒數第二個比賽日的跳高比賽中和新西蘭選手卡爾（Hamish Kerr）共同跳過了2.36米的高度，但挑戰2.38米時雙雙失敗。此時兩人已經是所有選手中成績最好的了。按照規則，兩人可以選擇共享金牌，或者進行附加賽一直跳下去，直到在某個高度一人成功一人失敗，決定獎牌顏色。

在三年前的東京奧運會中，跳高項目就出現過這樣的情況。當時來自卡塔爾的巴舒謙（Mutaz Barshim）和來自意大利的譚貝利（Gianmarco Tamberi）就選擇了共享金牌，成為了奧運歷史中最令人的動容的畫面。

但在巴黎，這次沒有人想共享。那最後麥伊雲輸給了卡爾，獲得銀牌。金牌變銀牌，這番操作是引來了一番爭議。並且，在跳高比賽的時候，美國在金牌榜上是落後與中國一枚的，所以麥伊雲就招致了批評。網友在他的Instagram評論區這樣說道：

「他是否意識到如果美國奧運代表隊以 1 枚金牌輸給中國隊或與中國隊打平，那100%都是他的錯？你怎麼能自私地為你的隊伍做出這樣的決定？」

「中國隊向特工麥伊雲表示感謝，感謝他讓我們在獎牌榜上名列前茅。」

「似乎你是為了你自己，而不是為了你的國家。」

「你的驕傲和自大讓你輸了」還配上了小丑表情。

當然也有人為麥伊雲的選擇辯護，認為他的做法沒有問題。

「我支持你，麥伊雲。這是真正的體育精神。奧運會上的每個人都應該以第一為目標，爭奪第一。共享金牌可能看起來不錯，但對於真正的運動員來說，這不是最終目標。」

「這不僅僅是他的決定，他也沒有做錯什麼。他已經盡力了。這就是奧林匹克精神！別再指責了。」

「想贏沒有什麼錯，偉大的心態。」

2024年8月11日，巴黎奧運男子跳高決賽，新西蘭的卡爾與美國的麥伊雲合演了一場史詩級對決，最後卡爾在第三次「決一跳」時擊敗麥伊雲奪金。（Getty）

兩個人都不想共享

這對於麥伊雲來說是一個毀滅性的結果，他失去了與最接近的競爭對手共享金牌的機會，最終只獲得了銀牌。儘管遭受了諸多批評，美國人並不後悔選擇附加賽。

他在賽後的新聞發布會上告訴記者：「如果這是命中注定的，那就一定會發生，感謝卡爾向我走來，接受了附加賽，我接受了，我全力以赴。」

麥伊雲補充道：「我的意思是，嘿，他獲得了金牌，我獲得了銀牌。歸根結底，就像他說的，這是一項運動。我的意思是，我代表我的國家，就像他代表他的國家一樣。我代表我的家人，就像他代表他的家人一樣。」

「最終我們都想成為冠軍，唯一值得尊重的事情就是奪得冠軍。」

冠軍獲得者卡爾其實也不想共享金牌。他說奧運會賽事應該始終以一名冠軍而告終。卡爾稱自己非常敬佩巴舒謙和譚貝利在東京奧運會上共享金牌的表現：「但我一直認為，如果能為故事增添光彩，並有機會真正參加附加賽，那將是多麼令人驚奇，我立刻就知道我們將創造歷史，我們做到了。我很確定麥伊雲也有同樣的想法，因為我們只是互相看了一眼，一切都很簡單。我們都點了點頭，然後就出發了。」

卡爾率先拒絕共享

根據《華盛頓郵報》的報道，是卡爾率先拒絕了共享的可能性。麥伊雲回憶說：「我們邊走邊聊天，他就像是說，『我們跳下去吧。』我也就像，『我完全同意。』」

「他先這麼說，我同意了，在某個時候，我有點累了。我肯定會和他分享的。但我同意了，一切都很好。」「最後，他想跳下去，那時候，我不想再和他爭論了。」

《華盛頓郵報》稱麥伊雲從未決定過如果他在奧運會上並列第一，他會怎麼做。他有很多事情要考慮。他知道美國隊在周六進入比賽時，與中國隊展開了激烈的金牌爭奪戰。但被問到在做出決定時是否想過會影響金牌榜的爭奪，他說那會兒腦海裏沒有出現這個想法。

獎金也是麥伊雲考慮的一個因素。今年世界田聯出了新規，每位田徑的金牌得主將會獲得5萬美元的獎金。如果共享，那就是平分。麥伊雲說：「絕對如此，我得養家餬口。」

華郵稱卡爾則沒有考慮過這些。他清楚地知道自己想做什麼。三四個月前的一次訓練後，他與教練和訓練員談論了譚貝利和巴舒謙的共享。「你會怎麼做？」有人問道。他當時就決定要為跳高傳奇增添光彩，而不是複製它。

卡爾說：「作為跳高兄弟會的一員，那是一個非常特別的時刻，用不同的方式銘刻我們的歷史很酷。對我來說，如果能在跳高比賽中獲得第二名，我會感到非常自豪，可能比分享金牌更自豪。這對我來說很重要：嘗試以不同的方式為歷史增添光彩。」

根絕新西蘭媒體RNZ報道，在接受天空體育採訪的時候，卡爾也表示在參加附加賽之前，沒有想過分享金牌。「我只是對這個事實感到很平靜，如果（附加賽）發生了，即使我只獲得第二名，我也將創造歷史。能夠奪得金牌真的太了不起了，是的，這是一種很特別的感覺。」

卡爾的金牌是為新西蘭創造了歷史，他成為首位奪得奧運會田徑項目金牌的新西蘭男運動員，這也是新西蘭在本屆奧運的第九枚金牌。

外界反應

上屆選擇了分享金牌，並且在此次比賽摘銅的巴舒謙對卡爾和麥伊雲的選擇表示了理解，稱這是運動員的貪婪：「我們是運動員，我們非常貪婪，這就是應該的，我們都是冠軍，如果你是冠軍，你就必須做到最好。每個人都想成為最好的，我們都很貪婪，這就是你應該有的心態，應該有的精神。」

美媒感嘆道：「他們先把橫杆抬高了，然後又降低了……這兩名跳高運動員本可以決定打成平手，各自獲得一枚金牌，但他們卻讓球迷們看了一場沒完沒了的跳高金牌比賽。」

新西蘭選手卡爾（右）和得銀牌的美國選手麥伊雲（左）惺惺相惜。（路透社）

麥伊雲展望未來

對於遺憾摘銀，麥伊雲也對自己的表現非常滿意了。「我與金牌失之交臂，但我仍然對我所獲得的一切心存感激。」

現在，麥伊雲專注於在2028年洛杉磯奧運會上奪得金牌。麥伊雲說道：「我拿下銀牌，重新開始，相信我的團隊，相信我的醫生，相信我的訓練，我會變得更好。」

麥伊雲1996年出生，今年也已經28歲了，四年後將32歲。對於體育，這不是一個黃金的年齡。麥伊雲從小在密西西比州阿布維爾長大，從小就喜歡跳躍。他說自己「從彈床上跳，從乾草上跳，一直翻騰着。」但他開始走上跳高運動員的年紀非常晚。

麥伊雲在高中時曾練習過一年跳高，並贏得了密西西比州冠軍，但他當時認為自己是一名籃球運動員。直到他的籃球生涯在西北密西西比社區學院停滯不前後，他才開始再次嘗試跳高，那時他已經20出頭了。

令人動容的共享金牌

在麥伊雲和卡爾的拒絕分享金牌後，三年前東京奧運的跳高雙金牌再次出現在了大家的腦海中。

當時，巴舒謙和譚貝利挑戰新高度都失敗。他們也面臨同樣的選擇，接着跳下去還是分享。巴舒謙問：「我們可以有兩枚金牌嗎？」收穫肯定的回答後，巴舒謙轉頭看向譚貝利，然後點了點頭，譚貝利立即接受了這一提議，激動地拍了巴希姆的手，並跳起來擁抱他。

兩個人對於奪冠都非常的開心。在頒獎儀式上，他們互相把金牌掛到彼此的脖子上，分享冠軍的榮耀與喜悅。

體育記者本·施泰納在X（前稱Twitter推特）上寫道：「男子跳高慶祝活動中的淚水、擁抱和喜悅。那是2020東京奧運會的最佳時刻。」

巴舒謙後來說：「我看着他，他看着我，我們都知道了。我們只要互相看看就知道了，就是這樣，事情已經完成了。沒有必要了。」

譚貝利補充道：「我們都不想讓對方失去這份巨大的喜悅，我們甚至不需要討論，只要眼神交流，我們都知道我們想分享這枚金牌。事實上，我們曾多次開玩笑說『想像一下，如果我們能在東京分享一枚奧運金牌會怎樣？』」

巴舒謙還在推特上寫道：「還有什麼比一枚金牌更好的呢？兩枚！」

譚貝利（左）上屆與巴舒謙（右）共享金牌，成為一時佳話。（Getty）

巴舒謙和譚貝利一直都是很好的朋友，他們的友誼是在彼此狀態最糟糕的時候建立起來的。在2016年裏約奧運會前的最後一場比賽，摩納哥鑽石聯賽上，譚貝利狀態極佳，跳出了 2.39 米。但意外發生，他的左腳踝韌帶撕裂，傷勢嚴重，需要立即接受手術，因此他無法參加奧運會。

2017年他開始復出時，情況並不好。在他復出的第二場比賽巴黎鑽石聯賽上，他沒有跳高，心情很低落，把自己關在酒店房間裏，拒絕與任何人交談。但巴舒謙開始敲他的房間門，不肯離開。譚貝利回憶說：「一開始我只想讓他離開。他堅持，還大喊：『Gimbo. Gimbo，求求你，我想跟你談談。』所以我讓步了，讓他進來了。我們談了談。我在他面前哭了。他試圖讓我平靜下來，並告訴我他要說的話。『不要急於求成』，他一直告訴我。『你受了重傷，但已經回到了鑽石聯賽。沒人預料到這一點。但現在你需要慢慢來，不要對自己期望過高。看看會發生什麼。』」

一年後，巴舒謙也遭遇了同樣的傷病，必須接受手術，這時，距離他的家鄉多哈舉辦世界田徑錦標賽僅剩一年多的時間，譚貝利也為巴希姆提供了肩膀。

最終，兩個人都戰勝了傷病，在東京一起慶祝最美好的時光。巴舒謙說道：「他是我最好的朋友之一，不僅在賽道上，而且在賽道外。我們一起努力。這是夢想成真。這是真正的精神，運動員精神，我們在這裏傳遞這個資訊。我們經歷了很多，同樣的傷病，我們知道要回到這裏，身體上和精神上需要付出多少努力。我感謝他所做的一切，他也感謝我所做的一切。這真是太棒了。」

在本屆奧運會上，預賽中巴舒謙在一次試跳中似乎傷到了小腿，譚貝利也是第一時間就跑到了巴舒謙身邊查看情況。巴舒謙此次遺憾獲得銅牌，而譚貝利則是因為賽前生病，沒能發揮應有的水平，只排名第十一。

關於譚貝利，還有一個有趣的故事，他是開幕式上意大利代表團的旗手，最後卻不小心把婚戒掉進了塞納河。

也許這是兩次選擇結果截然不同的原因，一對是摯友，一對是對手。無論作何選擇，結果是好是壞，都得自己承受了，不知道麥伊雲是否會後悔，畢竟金牌那麼近，最後卻那麼遠。

而對於精彩的奧運會來說，讓人不舍，但不得不說再見了。四年後的洛杉磯，再見。