日媒：岸田文雄無意連任執政自民黨總裁　首相一職將換人

日本執政自民黨9月舉行總裁選舉，共同社8月14日報道，首相岸田文雄不會角逐連任黨總裁一職，意味他將會下台。



日本放送協會（NHK）指，岸田會等待選出自民黨新總裁後，辭去首相職務。他之後將會舉行記者會，解釋棄選原因。

TBS新聞提到，岸田內閣的支持率在今年4月創下上台以來最低的22.8%，不支持率亦錄得75%歷史高位。支持率其後持續在低徘徊。

根據JNN8月進行的最新民意調查顯示，岸田內閣的支持度增加4.1個百分點，升至31%，是自去年10月以來首次回升至30%以上水平。

自民黨受到黨內不同派系收受政治獻金事件打擊，支持度下滑，岸田雖然推出措施處分相關國會議員及提出政治資金規定法，惟無法消除外界對自民黨的不信任感。連自民黨內部有聲音認為，目前岸田政權將無法贏得下屆眾議院選舉。

岸田在2021年10月上台，而截至8月14日，他已執政1046日，是繼岸信介之後，戰後在任時間第8長的首相。

對於接替岸田的人選，TBS的報道指出，自5月以來，受訪民眾心目中的頭三個排名順次序為石破茂、小泉進次郎及河野太郎。

不過無論如何，日本民眾認為，希望下屆首相上台後可以優先處理物價高企問題，其次是退休金、醫療及護理等社會保障政策。