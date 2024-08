繼非洲將猴痘疫情列為公共衞生緊急事件後,世界衛生組織(WHO)於8月14日就猴痘疫情召開緊急會議,總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)同日宣布,將猴痘列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」,為兩年來第二次。



猴痘疫苗: A medical professional prepares a dose of the monkeypox vaccine on July 23, 2022 in London, England. (Getty)