猴痘疫情蔓延 世衛再度宣布為「構成國際關注突發公共衛生事件」
撰文：蕭通
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繼非洲將猴痘疫情列為公共衞生緊急事件後，世界衛生組織（WHO）於8月14日就猴痘疫情召開緊急委員會會議，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日宣布，將猴痘列為構成最高級別警示的「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC.），為兩年來第二次。
剛果發現新分支病毒 於非洲迅速傳播
譚德塞表示，在剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））東部發現的新分支病毒株，正在非洲迅速傳播，包括蔓延到過去未曾發現病例的國家，令人擔憂可能在非洲境內，甚至境外進一步爆發。他強調，國際社會採取協調一致的應對措施，對於阻止疫情爆發和拯救生命至關重要。
譚德塞表示，世衛已應急撥款150萬美元應急，並計劃在未來幾天發放更多資金。但估計應對計劃首階段需要1500萬美元，世衛擬呼籲捐助。
非洲今年已有1.7萬例 至少500人死亡
世衛專家表示，所有委員會成員一致認為，當前的病例激增是「非同尋常的事件」，又指剛果報告的病例數量創下歷史新高。
非洲疾病管制與預防中心表示，今年迄今，非洲大陸已通報超過17,000宗疑似猴痘病例，其中517 例死亡，病例數較去年同期增加 160%，至少涉13個國家。
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