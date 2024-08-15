遊日注意｜風暴安比迫近關東　JR東日本新幹線等路線16日部分停駛

日本關東地區面對強烈熱帶風暴安比迫近，JR東日本8月15日宣布，多條新幹線及在來線會停駛。



富士新聞網（FNN）及JX通信社報道，JR東日本宣布，由於安比可能在16日最接近關東地區，東北、山形及上越新幹線合共20班列車由16日早上11時開始停駛。

另外湘南新宿線的東海道線及高崎線直通列車會在16日全日停止服務，橫須賀線和宇都宮線的直通列車則會在同日11時開始停駛。而上野東京線當天亦取消宇都宮線、高崎線及東海道線的直通服務。至於常磐線列車則未有取消直通運行的消息。

受到湘南新宿線停駛影響，東海道線、橫須賀線、宇都宮線和高崎線的列車班次會減少。

另外JR東海14日宣布，16日名古屋至新大阪段也會依照臨時時間表，大幅減少班次，所有列車均為自由席運行。共同社指，17日的列車也有可能停駛或延遲。

日本氣象廳8月15日公布的強烈熱帶風暴安比最新路徑圖。（jma.go.jp 截圖）

日航ANA預告取消國內航班

除了新幹線外，航空公司也受影響。日本航空（JAL）14日晚上9時宣布，由於風暴迫近關東地區，將取消16日的191個國內線航班。

全日空（ANA）也宣告，16日取消約280個航班，以東京羽田機場起降的航班為主，預計影響6.4萬人。

FNN指，該280個航班為國內線航班，但也有另一日媒東日本放送（KHB）報道，從羽田機場和成田機場出發和到達的國際線航班未來也有可能延誤或取消。

全日空公司通告指，呼籲旅客定時檢查航班的最新資訊。