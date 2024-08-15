伯明翰「損手」3億英鎊出售英聯邦運動會選手村　議員：不合邏輯

英國伯明翰（Birmingham）市政委員會去年宣布破產，當地在面對財困下，被發現「損手」3億英鎊出售英聯邦運動會（Commonwealth Games）的選手村。有議員批評當局的做法不當，要求中央政府介入。



天空新聞（Sky News）8月14日報道，選手村一共有968個單位，原定用於2022年在伯明翰舉行的英聯邦運動會期間使用，但受到疫情影響而未能趕及完工，選手改為入住學生宿舍。

選手村之後改裝為住宅，惟在2023年完工後一直空置至今，市政委員會將其中755個單位出售給一個私人投標者，但帳面蝕3億鎊。

圖為2018年11月7日，一批英國運動員在伯明翰英聯邦選手村選址出席宣傳活動。受到疫情影響，選手村未能趕及投入運作。（Getty Images）

一份呈交給市政委員會的報告指出，市場情況充滿挑戰和不穩，特別是時任首相卓慧思（Liz Truss）提出的迷你預算案引起的影響，阻止當局向公眾出售住宅的能力。

報告稱，假如獨立出售住宅，可能需時超過5年才完成，當局期間需要在不穩的市場條件下花大量金錢維護建築物，因此認為向私人投標者出售物業雖是對公帑帶來嚴重損失，惟已經是最理想的結果。

該份報告提到，選手村耗資3.25億鎊建成，其中2.92億鎊屬於借貸。即使出售後，當局仍有最多1.52億鎊債務，在每年償還800至900萬鎊的40年還款期下，估計整個項目將蝕3.2億鎊。

市政委員會表示，其中213個住宅會保留作公共用途，強調其餘出售的住宅對區內房屋供應帶來可觀的貢獻。

伯明翰有2.3萬個家庭申請「上樓」，每週平均收到447份申請。工黨政府指，上屆保守黨政府專員曾下令市政委員會解釋選手村住宅空置多時的原因，現屆政府亦會介入。

圖為伯明翰市政委員會建築，攝於2023年9月（Getty）

當地一名無政黨背景的新任議員Ayoub Khan批評，工黨領導的市政委員會原本有機會有讓大約1000個家庭擺脫無家可歸，但當局卻決定蝕讓，形容做法不合邏輯。他指市內有超過1萬名露宿者在當局撥款援助的臨時住所棲身，要納稅人蒙受3.2億鎊損失的決定是令人公憤。

他表示會等待下議院復會後，要求中央政府以財政方式協助市政委員會，取消出售計劃，並將住宅改造成社會房屋。