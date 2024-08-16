Friends｜美媒：聯邦檢察官起訴多人　涉與Matthew Perry之死有關

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）去年在家中浴缸溺斃，終年54歲。美國多家媒體8月15日報道， 多人面臨聯邦指控，至少一人被捕。美國全國廣播公司（NBC）報道，檢察官定於15日稍後時候公布起訴書。



《老友記》於1994年在美國NBC首播，David Crane及Marta Kauffman監製，故事圍繞（Rachel）Jennifer Aniston、（Monica）Courteney Cox、（Pheobe）Lisa Kudrow、（Joey）Matt LeBlanc、（Chandler）Matthew Perry及（Ross）David Schwimmer的同居（隔離屋）生活軼事，一做10季，被奉為「喜劇界之神劇」（劇照）

圖為2023年10月30日，紐約曼哈頓民眾就Matthew Perry死亡，於街頭設置臨時紀念點。（Reuters）

美國廣播公司新聞（ABC）引述執法部門消息稱，南加州一名醫生當日被捕。美國全國廣播公司（NBC）和《紐約時報》也報道稱，至少有一人被逮捕。

路透社報道，驗屍結果顯示，Matthew Perry的死亡是受俗稱K仔的氯胺酮「急性影響」，但不存在謀殺嫌疑。洛杉磯兇殺案探員和聯邦執法人員，一直在調查他獲得氯胺酮的途徑。

Matthew Perry曾公開承認，曾濫用藥物和酗酒數十年，但在死前已經「清醒」19 個月。