Friends｜美媒：聯邦檢察官起訴多人 涉與Matthew Perry之死有關
撰文：蕭通
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在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）去年在家中浴缸溺斃，終年54歲。美國多家媒體8月15日報道， 多人面臨聯邦指控，至少一人被捕。美國全國廣播公司（NBC）報道，檢察官定於15日稍後時候公布起訴書。
美國廣播公司新聞（ABC）引述執法部門消息稱，南加州一名醫生當日被捕。美國全國廣播公司（NBC）和《紐約時報》也報道稱，至少有一人被逮捕。
路透社報道，驗屍結果顯示，Matthew Perry的死亡是受俗稱K仔的氯胺酮「急性影響」，但不存在謀殺嫌疑。洛杉磯兇殺案探員和聯邦執法人員，一直在調查他獲得氯胺酮的途徑。
Matthew Perry曾公開承認，曾濫用藥物和酗酒數十年，但在死前已經「清醒」19 個月。
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