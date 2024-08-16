加沙停火談判暫停　美國拋新方案　布林肯將訪中東晤以色列總理

加沙停火談判自8月15日起在卡塔爾多哈（Doha）舉行，路透社報道，談判16日暫停，斡旋方擬下週恢復磋商。美國、埃及與卡塔爾16日發布聯合聲明，透露華府基於過去一週達成的共識基礎拋出新方案，旨在縮小分歧。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中東，8月19日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會談。



路透社報道，在停火談判暫停後，以色列官員表示在多哈的代表團正啟程回國。預計談判會在下星期恢復。

負責斡旋的美國、埃及與卡塔爾透過聯合聲明稱，美方提出新方案，建基於過去一週達成的共識基礎，旨在縮小分歧，從而能夠迅速執行協議。聲明指，斡旋方將在未來幾天繼續研究方案。

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席新聞發布會。（Reuters）

在這次停火談判中，巴勒斯坦激進組織哈馬斯沒有直接參與，但有時刻了解進展，報道指出，談判癥結包括以色列堅持認為摧毀哈馬斯才能實現和平，哈馬斯則稱只會接受永久停火，而不是暫時停戰。

其他癥結還有釋放的巴勒斯坦囚犯數量與身份、對加沙和埃及之間邊境的控制等。

2024年8月10日，以色列襲擊一所加沙收容巴勒斯坦逃難者的學校，大批民眾在遇難者的屍體前祈禱。（Reuters）

以色列官員向路透社表示，美國國務卿布林肯8月19日會與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。據美媒Axios指，布林肯會在18日抵達，他之後還可能到埃及開羅與卡塔爾多哈。