日本旅行注意｜縣政府宣傳教育　籲遊客以正確方式接觸奈良鹿

鑑於7月網上有一名男子襲擊日本的奈良鹿的影片在社交媒體上流傳，縣政府8月15日透過社交媒體帳號發表聲明，指他的行為極為不妥，還指出近年來奈良鹿因食用鹿仙貝以外食物而造成的健康損害有所增加，敦促各位遊人為保護奈良鹿，應重新了解跟牠們互動的正確方式。



日本奈良縣政府就如何與奈良鹿正確互動發表的聲明：

奈良縣呼籲遊客以正確的方式與奈良鹿接觸：

・騎在鹿的背上、攬抱或抓鹿角等直接接觸可能會造成不必要的壓力和傷害，因此請勿進行直接接觸。

・蜱蟲及蚤等有可能寄生在鹿身上，人們應避免直接接觸。

・請勿接近正在分娩的母鹿或發情的公鹿，也不要接近幼鹿。

・請勿餵食鹿仙貝以外的任何食物，否則可能會對鹿的健康產生負面影響。

・在餵食鹿仙貝時，當局呼籲小朋友應在有成人陪同下一起餵食，不要戲弄鹿，請注意周圍的鹿和注意您的個人行李。

・為防止奈良鹿誤食紙袋和塑膠袋，請勿將其扔在園內並帶回家。

・希望大家下次去奈良旅遊的時候，可以好好地與可愛的奈良鹿相處。