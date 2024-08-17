日本天氣｜颱風安比迫近東京　今約70航班取消　32萬人須疏散

強颱風安比（AMPIL）逼近日本關東地區的影響愈趨明顯，東京首都圈多個大城市狂風暴雨。東海道新幹線「東京-名古屋」區間全日停運，數百飛機航班取消等，對當地盂蘭盆節假期的交通造成重大打擊。



氣象廳預測，安比暴雨圈17日延伸到本州東北部的福島和宮城縣，當地32萬名居民被迫臨時疏散。

當局在當地時間8月17日早上9時45分公布，安比現集結於福島縣南部磐城市以東約280公里，以20公里/小時向東北偏東移動。它的中心氣壓是950百帕，近中心最大風速每秒45米，瞬間最大陣風每秒60米。

安比颱風路徑：2024年8月16日，受颱風安比影響，來往東京和名古屋之間的新幹線列車服務取消。圖為日本東京的一站內，一名鐵路職員走向已關閉的閘門。（Reuters）

惡劣天氣影響羽田機場與成田機場航班升降。日航（日本航空，JAL）和全日空（全日本空輸，ANA）稱國內和國際航線合計約有650航班取消，影響約12萬人。17日也合計約有70個航班取消。

根據香港機場管理局網站的資料，飛往日本的航班大致正常起飛。

當局呼籲有關地區警惕強風、大浪、地質災害、低窪地區水浸，水位上漲和河流泛濫，並敦促關東地區民眾注意可能出現的風暴潮。

颱風吹襲日本，正值當地盂蘭盆節人們回程的高峰期，但海陸空交通全日癱瘓，成千上萬人的回家之路受阻。

日本氣象廳當地時間8月17日早上9時更新颱風安比移動路徑預測圖表。

毗鄰東京的千葉縣早上起已處於戒備狀態。日本放送協會（NHK）拍到千葉縣市川市一處商業區道路淹水，多輛車泡在水中。被困車裏的一名男子說：「早上就開始下大雨，我見雨勢小了就開車出來，沒想到受困在淹水的道路。」

神奈川縣多人因強風受傷，一名40多歲的男子在公寓樓外工作時，狂風將半開的門關上，夾到他的手，導致一根手指頭折斷。

此外東京大田區陷入暴風圈，電線杆被風吹倒。一名20多歲的日本男子說，他差點就被壓到。東京的澀谷區廣尾的住宅區，一棵大樹在狂風中折斷，橫倒在車道上，阻斷交通。

附近一名50多歲的居民說：「聽到一聲像打雷一樣的巨響，向外看時，那棵樹倒了。」

安比颱風路徑：2024年8月16日，日本東京的一火車站內人們走在一個電子熒幕附近。它顯示因受颱風安比影響，來往東京和名古屋之間的新幹線列車服務取消。（Reuters）

受颱風影響，東京至名古屋的東海道新幹線全日停運，名古屋至新大阪之間的列車班次大幅減少。東北、上越、山形新幹線的部分列車也已停運。16日往返羽田和成田的國內和國際航班，全日空航空取消335趟航班，日本航空取消319趟航班，約12萬名乘客受影響。

日本各大餐廳、百貨公司以及包括迪士尼在內的主題公園也因為日本當局的颱風預警，臨時宣布提早關門。

颱風吹倒電線杆的情況頻發，東京電力局證實，直至晚上有4000戶人家的電供還未恢復。