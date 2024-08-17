譴責印度女醫生姦殺案　全國多地爆發示威　醫護罷工24小時

印度加爾各答（Kolkata）8月9日一醫院發生31歲女實習醫生遭歹徒姦殺後，引爆全國多地示威潮。印度醫學協會宣布在17日早上起，成員進行24小時罷工，但必要的醫療服務不受影響。



印度醫學協會（Indian Medical Association，IMA）呼籲全國超過100萬名醫生在當地時間17日早上6時起起罷工24小時，擇期手術及門診服務暫停，但包括急症室在內的必要服務繼續維持。

協會16日召開記者會，提出5大要求，包括徹底改革駐院醫生的工作和生活條件；制定法律以制止針對醫療保健專業人員的暴力行為；所有醫院的安全協定不應低於機場。醫院應被列為安全區，並享有強制性保安權利。醫院之後應裝閉路攝錄鏡頭，以及部署保安員等。

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，這間醫院部份醫生參加示威，要求為死者討回公道。（Reuters）

案發在8月9日，加爾各答一名女實習醫生被發現死於名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院內，屍身半裸。警方指案發在凌晨3時到5時。驗屍報告顯示，她被勒死前曾遭強姦。

事件引爆當地醫護界與民眾的怒火，地方官員和警方指示威者在多處以雜物堵路，阻塞公共交通，逾1,500人被捕。

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為13日，這間醫院的保安員在急症室外當值。（Reuters）

案件本由加爾各答警方調查，但因事件引發全國關注，因此轉由中央調查局（CBI）接手調查。