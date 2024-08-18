倫敦地標薩默塞特宮起火　過百消防員撲救　無人受傷

路透社報道，英國倫敦歷史文化地標薩默塞特宮（Somerset House）8月17日中午發生火警，過百消防員前往撲救，事件暫時沒有人受傷。



社交媒體上有薩默塞特宮起火現場的影片：

位於泰晤士河旁邊的薩默塞特宮頂部不斷冒出濃煙，消防員架起雲梯射水灌救。

據路透社報道，火警警鐘在12時前響起，倫敦消防隊（London Fire Brigade，LFB）派出超過125名消防員及25輛消防車到場，暫時未知起火原因，事件中暫時亦沒有任何人受傷。

薩默塞特宮在社交媒體發文指，受到火警影響要關閉，倫敦政府呼籲民眾暫時不要到現場，附近的店舖要關好門窗。

薩默塞特宮的歷史可追溯到1547年，曾是伊利沙伯一世登基前的住所，其後遭拆除，現時的建築主體建於1776年，並演變成政府辦公場所和藝術機構，目前內部設有博物館和畫廊等設施，多部占士邦電影及電視劇新福爾摩斯亦曾在薩默塞特宮取景。