美國大選｜特朗普賀錦麗在同一州份造勢　分析：賓州乃致勝關鍵

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）和現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）本週末都在關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州進行競選活動。有選舉預測專家指，賓州比其他任何一個州份都更有可能成為這場選戰的風向標，誰能夠在賓州勝選，入主白宮的機會可謂高唱入雲。



衛報8月17日報道，特朗普同日在賓州東北部的一個城市舉行集會，而賀錦麗18日將進行巴士巡遊，從匹茲堡前往賓州西部。民主黨全國代表大會（Democractic National Convention，DNC）19日將在芝加哥揭幕。

《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）18日公布的民意調查顯示，賀錦麗目前在亞利桑那州的支持率以50%領先特朗普的45%，北卡羅萊納州則以49%領先特朗普的47%，而在內華達州和佐治亞州則落後對手4%。

除了上述4個州份，兩邊陣營都十分看重賓州、威斯康星州和密歇根州這三個關鍵「鐵鏽帶州份」（Rust Belt States）。而賓州及其19張選舉人票更被認為是11月勝選的最關鍵州份。

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州夏洛特出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份首次發表競選演說。（Reuters）

自2008年以來，這三個州份一直都是總統選舉結果的可靠風向標。賓州的19張選舉人票，加上密歇根州的15票和威斯康星州的10票，通常都足以讓一位候選人在競選中脫穎而出，獲得入主白宮所需的270張選舉人票。

選舉預測員施華（Nate Silver）預測，賓州在11月總統大選成為致勝關鍵州份的可能性是其他州份的兩倍。

2016年大選，特朗普以44000票的優勢贏得賓州，勝選差距不到1%；而 2020 年，拜登以略高於80000票的優勢獲勝，勝選差距為1.2%。可見民主共和兩黨在賓州的競爭異常激烈。

2024年8月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）為佛羅里達州初選提前投票投票後離開指向鏡頭。（Reuters，左）2024年8月16日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在北卡羅萊納州羅利市舉行的活動上發表講話。（Reuters，右）

賓州的重要性不言而喻，這可能也是為何美國廣播公司（ABC）選擇9月10日在賓州的費城，舉行賀錦麗與特朗普之間的首場總統辯論。