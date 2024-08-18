法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲

法媒引述法國影帝阿倫狄龍（Alain Delon，又譯亞蘭德倫）家人的聲明稱，阿倫狄龍逝世，終年88歲。



阿倫狄龍的家人向法媒發聲明稱：「他在杜希（Douchy）的家中安詳離世，他的三個孩子和家人陪伴在側。」

阿倫狄龍曾被封為一代美男。（劇照）

阿倫狄龍屬國寶級演員，被封為一代美男，近年健康理狀況欠佳，已甚少出席公開場合，據悉近10年來曾多次入院做手術，心臟及背部等都有問題，仲不只一次中風，2023年其長子透露阿倫狄龍有意接受安樂死。

阿倫狄龍曾被譽為電影中最美麗的男人，他主演的20世紀60年代熱門影片包括《氣蓋山河》（The Leopard）、《怒海沉屍》（Plein Soleil）、《獨行殺手》（Le Samouraï）和《手足情仇》（Rocco and his Brothers）等。

他1981年曾前往台灣擔任第18屆金馬獎頒獎嘉賓，當年也是掀起轟動。