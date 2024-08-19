中國海警：菲律賓兩海警船非法衝闖仙賓礁鄰近海域　已依法管控

中國海警於8月19日淩晨表示，菲律賓4410、4411號海警船在未經中國政府允許下，非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警已對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。不過，中國海警未進一步披露過程及時間等細節。此前，菲律賓9701號海警船自今年4月起開始滯留仙賓礁，有消息指菲律賓或擴大在仙賓礁的活動。



《環球時報》日前引述知情人士稱，有信息顯示，近期，菲律賓方面有意加大其在仙賓礁的違法侵權活動，派出菲海岸警衛隊主力艦船衝闖仙賓礁，擴大其在仙賓礁非法存在的規模。面對菲方侵權的最新動向，中國海警艦船已在仙賓礁海域嚴陣以待，一如既往地在管轄海域開展維權執法行動，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

2024年5月16日，中國海警局赤瓜艦執法員曾在仁愛礁及其附近海域，在另一艘非法「坐灘」的菲律賓軍艦附近巡查。（新華社）

中國外交部8月16日稱，仙賓礁是中國南沙群島的一部份。菲方船隻擅自進入仙賓礁潟湖並長時間滯留，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》規定，對南海和平穩定造成嚴重威脅。中方已通過外交渠道向菲方提出嚴正交涉，並正密切關注事態發展。