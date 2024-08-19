越共總書記蘇林訪華　與習近平舉行會談

中共中央總書記、國家主席習近平8月19日上午在北京同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。



中新社19日報道，習近平當日上午在人民大會堂與訪華的蘇林舉行會談。

越共總書記、越南國家主席蘇林8月18日上抵達廣州，展開3天訪華行程。他乘坐的專機18日早上9時25分乘專機抵達廣州，傍晚轉抵北京。他將與中國國家主席習近平會談。

蘇林是應習近平邀請，於8月18日至20日赴華國事訪問。

越共中央總書記、國家主席蘇林（左）2024年8月18日會見中國廣東省委書記黃坤明。（越南《人民軍隊報》）

據越通社報道， 8月18日上午，蘇林偕夫人和越南高級代表團在黃花崗烈士陵園敬獻鮮花和進香；參觀越南青年革命同志會舊址。其後，蘇林伉儷和越南高級代表團參觀位於廣州市、與越南革命有關的重要歷史遺蹟。

蘇林下午與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明會面。

蘇林高度評價廣東省與越南合作取得的良好成果，為越中關係整體發展作出貢獻。他又建議廣東和越南各地加強經常性交流合作。蘇林在會面中重申，越南歷來高度重視並將對華關係視為頭等優先。

黃坤明重申，廣東省委、政府高度重視對越南關係，並肯定廣東省與越南有潛力的地方加強各領域友好交流與務實合作的重視和意願。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

中國外交部8月16日介紹，習近平將與蘇林會談。中國總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧也將分別同他會見。

中國外交部16日稱，中越雙方正在加緊落實習近平2023年底訪越成果，具有戰略意義的中越命運共同體建設實現良好開局。蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。

中越尋求加強貿易之際，強化鐵路聯繫預計將是兩國最高層會見的重要議程之一。

2024年8月3日，越南河內，蘇林出席新聞發布會。越南共產黨中央委員會3日宣布蘇林當選越共中央總書記。（新華社/越通社）

越通社報道，陪同蘇林出訪的有：越共中央政治局委員、中央書記處書記、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰；中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長黎明興；中央政治局委員、國防部長潘文江大將；中央政治局委員、公安部部長梁三光上將；中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠；中央委員、政府副總理陳流光；中央委員、國會副主席阮克定以及作為部分中央機關領導人的中央委員。