以色列空襲加沙多地29死　其中一家7口喪生　包括年幼5胞胎

以色列8月18日起持續空襲加沙，當地衞生官員19日表示，以軍這次襲擊已造成29人死亡，包括年幼的5胞胎。



美媒19日報道，阿克薩醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，以色列最新一波轟炸行動擊中加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）地區一棟民宅，導致一名女子和她的6個孩子死亡。

這張截取自2024年8月18日影片的截圖顯示， 以色列空襲擊中加沙中部努塞拉特（Nusseirat）的一棟住宅。（Reuters）

孩子們的祖父Mohammed Awad Khatab表示，他的女兒是教師，最小的孩子只有18個月大。醫院表示，其餘個孩子是10歲的5胞胎。

Mohammed Awad Khatab向記者稱：

6個孩子屍骨無全，死後被放在一個袋子。他們做了甚麼？他們有殺猶太人嗎？這能為以色列帶來安全嗎？

美媒稱，代爾拜拉赫以東的另一次空襲造成至少4人死亡；北部城鎮傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）有兩間住宅遇襲，造成2名男子、1名婦女和她的女兒死亡。加沙中部的另外兩宗空襲造成9人死亡。而努塞拉特（Nusseirat）的攻擊則導致1人死亡。

納賽爾醫院（Nasser Hospital）稱，加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）17日晚間有同一家庭的4人遭空襲死亡，其中包括2名婦女。