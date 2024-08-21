習近平晤發展中國家議會領導人　稱中國不追求獨善其身的現代化

國家主席習近平8月20日在北京人民大會堂，集體會見參加全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動，暨第六次發展中國家議員研討班的外方議會領導人。習近平指出，中國始終是「全球南方」的一員，同廣大發展中國家團結合作，是中國對外關係不可動搖的根基。中國不追求獨善其身的現代化，願同包括廣大發展中國家在內的各國一道，推動實現和平發展、互利合作。



2024年8月20日，習近平會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨發展中國家議員研討班外方議會領導人。（央視截圖）

2024年8月20日，習近平會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨發展中國家議員研討班外方議會領導人。（央視截圖）

習近平歡迎各國議長訪華，稱立法機構交往是國與國關系的重要組成部分。他介紹了中共二十屆三中全會有關情況，指中國堅定不移推進高水平對外開放，將為促進世界經濟發展注入新動能，為深化同各國互利合作提供新機遇，為實現發展中國家共同發展開拓新前景。中方願同各國立法機構加強交流合作，共同探索適合本國國情的現代化道路。

2024年8月20日，習近平會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨發展中國家議員研討班外方議會領導人。（央視截圖）

2024年8月20日，習近平會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨發展中國家議員研討班外方議會領導人。（央視截圖）

他又稱，中方將一如既往，支持全國人大深化同各國議會聯盟交流合作，在相互尊重彼此選擇的發展道路和制度模式的基礎上，加強立法和治國理政經驗交流，共同提升履職能力，為「全球南方」國家深化友好合作營造良好法治環境、夯實民意基礎。

各國議會聯盟讚賞中方在國際事務中秉持公平正義立場，將堅定恪守一個中國原則，與中方密切合作，推動構建人類命運共同體。