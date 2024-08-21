普京相隔13年再訪車臣　並訪問兩個北高加索地區

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月20日抵達車臣首府格羅茲尼（Grozny），與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）會面，這是普京自2011年以來首次訪問車臣。卡德羅夫表示，他已部署數千名士兵，協助俄羅斯進攻烏克蘭。



俄新社和卡德羅夫發布的影片顯示，普京乘搭直升機抵達格羅茲尼，下機後卡德羅夫擁抱。卡德羅夫在Telegram表示，普京此行將會有一系列「緊湊的活動」，將訪問車臣幾個地方。

2024年8月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到訪北奧塞梯地區。（Reuters）

2024年8月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到訪北奧塞梯一間別斯蘭學校。（Reuters）

普京抵達車臣前，同日訪問了其他北高加索地區，包括卡巴爾達-巴爾卡爾（Kabardino-Balkaria），以及北奧塞梯（North Ossetia）。

在北奧塞梯期間，普京參觀了別斯蘭（Beslan）學校。該校2004年遭到車臣叛軍圍攻，造成超過330人喪生。普京與遇難學生的母親見面時，將當年的襲擊者與現在襲擊庫爾斯克（Kursk）的烏克蘭軍隊相提比論。