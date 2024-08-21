美國大選｜副手指小甘迺迪考慮退選　可能與特朗普合作

美國民主黨全國代表大會（DNC）舉行之際，以獨立身份參選美國總統的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），其副手夏納漢（Nicole Shanahan）於8月20日表示，小甘迺迪正考慮退出選舉，並與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donlad Trump）合作。



夏納漢於網上接受訪談時稱，她與小甘迺迪可能退出選舉，與特朗普聯手，不過，對於何時會做出決定，她並沒有透露。

之前有消息指出，小甘迺迪曾與特朗普會面，尋求對方一旦當選，他能在新政府擔任職位。

圖為2024年8月20日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州，獲支持者簇擁。（Reuters）

圖為2024年8月20日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州， 大批支持者迎接。（Reuters）

特朗普20日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，如果小甘迺迪退選並支持他，肯定會為對方未來在其政府發揮作用持開放態度，又稱「我喜歡他，我尊重他」。

70歲的小甘迺迪同日在網上表示，一如既往，他樂與任何政黨的領導人對話，以進一步實現他職業生涯的目標。

益普索（Ipsos）本月進行的民調中，小甘迺迪的支持率為4%。