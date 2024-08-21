美國大選｜副手指小甘迺迪考慮退選 可能與特朗普合作
撰文：蕭通
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美國民主黨全國代表大會（DNC）舉行之際，以獨立身份參選美國總統的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），其副手夏納漢（Nicole Shanahan）於8月20日表示，小甘迺迪正考慮退出選舉，並與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donlad Trump）合作。
夏納漢於網上接受訪談時稱，她與小甘迺迪可能退出選舉，與特朗普聯手，不過，對於何時會做出決定，她並沒有透露。
之前有消息指出，小甘迺迪曾與特朗普會面，尋求對方一旦當選，他能在新政府擔任職位。
特朗普20日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，如果小甘迺迪退選並支持他，肯定會為對方未來在其政府發揮作用持開放態度，又稱「我喜歡他，我尊重他」。
70歲的小甘迺迪同日在網上表示，一如既往，他樂與任何政黨的領導人對話，以進一步實現他職業生涯的目標。
益普索（Ipsos）本月進行的民調中，小甘迺迪的支持率為4%。
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