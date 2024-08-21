意大利遊艇翻沉乘客生還機會渺茫　海難或涉人為因素？

英國豪華風帆遊艇Bayesian號8月19日清晨在意大利西西里（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）以東的Porticello港口附近遇上強烈風暴後沉沒。船上22名乘客中有15人獲救，1名廚師的遺體已被尋回，另有6人失蹤。



失蹤者包括曾創立英國最大軟件公司Autonomy的科技大亨林奇（Mike Lynch），林奇之妻Angela Bacares以及18歲女兒Hannah，摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長Jonathan Bloomer夫婦，以及高偉紳律師事務所律師莫維洛Chris Morvillo。

搜救部門評估，罹難者遺體或仍困在船艙內。

這艘全長56米的遊艇現於深達50米的海底，令搜救工作變得十分困難。

圖為2024年8月18日，英國豪華風帆遊艇Bayesian號在意大利Santa Flavia停靠。這張照片擷自社交媒體。（Baia Santa Nicolicchia/Fabio La Bianca/via REUTERS）

意大利潛水搜救人員從20日上午8時開始不斷下水，但來到晚上仍一無所獲。

意國消防搜救總指揮Luca Cari向解釋搜救難度非常高的原因，是艙內空間狹小，搜索路線一旦受阻便難再讓人前進，也很難另闢通道。

法媒引述巴勒莫消防潛水隊員Marco Tilotta稱，遊艇側躺在海底，外觀完好、沒有破損。

搜救人員20日下午成功在船艙打開一條通道，方便潛水員入內。直升機及消防船也在海面搜救。

每次搜索限10分鐘

意大利消防總署特別從各地調度潛水搜救員前往支援，但在水下50米，搜救員每次最多僅能停留12分鐘，上升與下潛需2分鐘，所以實際搜救時間只有10分鐘。

搜救潛水員已成功進入船艙大廳休息室，並在設法進入個別房間。

船難發生已2天，搜救單位推測，那些失蹤者生還機會渺茫，遺體很可能被困在船艙中。

Bayesian遊艇全長56米，為「超級遊艇」（船公司Perini Navi）

船難肇因？

據船舶追蹤應用程式Vesselfinder稱，這艘遊艇8月14日離開西西里島名為Milazzo的港口後，最後一次被追蹤到的位置是在18日晚上巴勒莫以東，航行狀態為「錨定」。

英國廣播公司（BBC）21日稱，這艘船據信因被水龍捲（waterspout）擊中而翻沉。不過意大利氣象專家稱，因手上沒有船隻出事時的影片或照片，現階段難以百分百確認出事原因。水龍捲被認為是可能的肇因之一。

國際水龍捲研究中心稱，單在8月19日，意大利海岸就確認有18宗水龍捲報告。

水龍捲在北半球的夏末和秋季最為常見；此時海水溫度最高，助長風暴雲。水龍捲成因是氣層不穩定，冷空氣在溫暖潮濕空氣之上，觸發強烈垂直氣流漩渦。

氣候變遷或導致未來類似的意外增加。統計數據顯示，近10年因地中海溫度急劇上升，水龍捲有明顯增加的趨勢。

英國科技界富豪Mike Lynch在2019年6月現身倫敦（Getty）

打開艙門通風 或致更快沉沒

BBC在21日報道稱，導致它沉沒的其他因素可能包括水從艙口和門進入。

BBC引述《Sailing Today》雜誌編輯Sam Jefferson稱，相信天氣炎熱導致人們傾向打開船上的門及艙口睡覺，可能是導致遊艇在風暴中快速入水沉沒的原因。

他想，在船隻出事前，所有的門可能都是打開的，但在風暴中這導致它很快入滿水，然後下沉。

Sam Jefferson猜測，遊艇之所以翻側並被風暴壓在海面，是因為它的桅杆很大。它的作用幾乎就像一張帆。他說，船在能回復擺正之前就裝滿了水；他指這些都是猜測，但這是唯一合乎邏輯的解釋。