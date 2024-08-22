巴基斯坦拘網上散播假信息男子　指觸發英國極右翼騷亂

巴基斯坦當局公布，旁遮普省拉合爾（Lahore）一名32歲男子，因涉及網路恐怖主義被捕。他涉嫌散佈虛假訊息，觸發英國早前的連串騷亂，目前未知英國有否要求引渡。英國多家媒體稱，疑犯Farhan Asif為新聞網站Channel3 Now工作，最早發布假消息指兇徒是穆斯林，而且是剛乘船偷渡抵英。



2024年7月31日，英國倫敦唐寧街外，警察嘗試處理因紹斯波特襲擊案引發的反非法移民示威。（Reuters）

事件涉及英國紹斯波特（Southport）上月發生的兒童舞班遇襲案，兇案造成3名女童死亡。之後網上謠傳兇手是尋求庇護的穆斯林，觸發右翼於全國多地騷亂，累計逾1,000人被捕。

英國天空新聞（Sky News）指出，巴基斯坦的逮捕行動，與新聞網站Channel3 Now在社交平台X的帳戶有關，該帳戶是最早發布虛假信息的媒體之一。

2024年7月30日，英國紹斯波特（Southport）民眾舉行守夜活動，悼念前一天在持刀襲擊案中遇難的兒童。（Reuters）

英國ITV報道，在巴基斯坦被捕的Farhan Asif，是Channel3 Now網站的重要人物，他在拉合爾的豪華住宅中管理該網站，目前網站已經關閉。

英國廣播公司（BBC）稱，他已承認發布不實文章，但辯稱文章源自另一名推X用戶，他在發布前未查證真偽。他又稱，Channel3 Now負責資料搜查的4名人員已被解僱。

在英國警方重申疑犯是土生土長後，Channel3 Now於7月31日發表道歉聲明，為一篇文章發布誤導性資訊致歉。