鏡頭前狂拍打記者頭　泰國前副總理被指「恐嚇記者」團體促調查

泰國前副總理兼國防部長、現泰國奧委會主席翁素萬（Prawit Wongsuwon）近日因用手拍打一名女記者的頭部，被指「恐嚇記者」，受到多方抨擊。泰國新聞廣播委員會和泰國廣播記者協會要求國會對翁素萬展開道德調查。泰國議員透露稱，泰國發展政治、公共媒體及公民參與委員會將於8月22日在會議上討論此案。



現場影片顯示，當地時間8月16日，翁素萬作為泰國奧委會主席，與從巴黎奧運會歸來的泰國運動員會晤後走出來。

他在走廊上被一群記者包圍。泰國公共廣播服務公司（Thai PBS）的女記者伊安普（Duangthip Yiamphop）用泰語向翁素萬提問：「你看過總理投票嗎？」翁素萬沒有回答這個問題，而是說：「你問了什麼？那是什麼問題？」同時，他激動地用右手拍了幾下伊安普的頭，隨後上車離去。伊安普見翁素萬伸手，迅速躲開，把頭往旁邊的人身上撤。

泰國前副總理兼國防部長、現泰國奧委會主席翁素萬（Prawit Wongsuwon）8月16日用手狂拍打一名女記者的頭部（影片截圖）

泰國The Thaiger網站、《紐約時報》等多家媒體均沒有聯繫到翁素萬以及他所屬政黨回應。伊安普拒絕了《紐約時報》的採訪請求，稱她的僱主正在處理此事。

這段影片在泰國引發了憤怒。伊安普所屬的泰國公共廣播服務公司在一份聲明中表示，他們認為翁素萬的行為是一種恐嚇，讓記者感到危險。該公司稱，「記者的問題以禮貌的語言和舉止呈現，且與採訪話題相關」，「以這種方式受到新聞信源的人身攻擊是不可接受的」。

泰國廣播記者協會在一份聲明中說，翁素萬的團隊為他辯護，稱他打伊安普是在開玩笑，他與伊安普一直很熟。該協會拒絕接受這一解釋，稱該影片中翁素萬的表情表現出「憤怒和恐嚇」。「很明顯，發生的事情不僅僅是戲弄，而是一場徹頭徹尾的攻擊。」

泰國《曼谷郵報》8月21日報道稱，泰國新聞廣播委員會總裁蘇潘表示，影片中的翁素萬臉色沮喪，隨後就開始威脅記者。他說：「這不是這位政客第一次做出這種行為……我們在談論道德和大眾媒體履行其職責，這些都必須得到保護。」

泰國廣播記者協會稱，伊安普是一名資深記者，從事軍事報道已有約20年時間，而翁素萬此前就對記者有過不當行為。泰國《國家報》指出，翁素萬曾於2021年問一位正在採訪他的記者從哪裏畢業，記者協會認為這是在「貶低媒體的職責」。

圖為2023年7月13日在曼谷飄揚的泰國國旗 （Getty）

泰國記者協會在一份聲明中表示，該協會認為翁素萬的行為是「對新聞權和自由的威脅和騷擾」，並要求他為此行為負責。

議員馬尼猜（Tewarait Maneechai）8月20日呼籲國會調查翁素萬的行為。議員努納南在接受採訪時表示，泰國發展政治、公共媒體及公民參與委員會將在8月22日的會議上討論，政客們在與記者互動時是否應該遵守議會的道德準則。

根據泰國《議員和委員會成員行為守則》第12條規定，國會議員和委員會成員必須尊重他人的權利和自由，不得以侮辱他人的方式行事或說話。該守則第13條規定，國會議員和委員會成員不得在會議期間、議會和其它地方以威脅的方式行事或攻擊他人。

「資深或有影響力的人認為，他們可以對年輕或較弱勢的人採取不適當的行動並逍遙法外。」普卡蒙說，這一事件凸顯了泰國等級森嚴的社會規範，「不幸的是，這已經成為泰國社會的常態」。

《紐約時報》稱，這位有軍方背景、現年79歲的前副總理兼國防部長與剛剛當選泰國總理的佩通坦·欽那瓦的家族有一段「糟糕的歷史」。2014年，泰國憲法法院以翫忽職守、違反憲法為由，解除佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）的姑姐英祿（Yingluck Shinawatra）的總理職務。據報道，翁素萬參與了英祿解職一事。隨後，他作為該國最高將領，又幫助策劃了軍事政變，以副總理兼國防部長的身份領導泰國軍政府近10年。

翁素萬原本也是泰國總理的競爭者，未能成功上台的他，現在還面臨着來自黨內的壓力。與翁素萬同屬人民力量黨的泰國農業與合作社部部長塔瑪納（Thamanat Prompow）8月20日宣布，將與其他29名議員一起，成立一個忠於塔瑪納而不是翁素萬的獨立派系。《國家報》稱，塔瑪納做出此舉是因為該黨沒有提名他為新政府的內閣成員，現在塔瑪納獨立出來後，他的團隊將與翁素萬集團競爭，與為泰黨組建泰國執政聯盟。

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