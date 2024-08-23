美國民主黨大會最後一天　賀錦麗將演說接受總統候選人提名｜直播

美國民主黨全國代表大會（DNC）自8月19日起一連四天於芝加哥上演，在美東時間8月22日晚上7時（香港時間23日早上7時）起舉行最後一天的代表大會，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）會上台演講，正式接受民主黨總統候選人提名。



據《今日美國》（USA Today）22日指，民主黨大會最後一天的演講者還會包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前防長兼前中央情報局局長帕內塔（Leon Panetta）、參議員凱利（Mark Kelly）等人。

2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會 (DNC）。（Reuters）

在首3天的代表大會上，美國總統拜登（Joe Biden）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、前總統克林頓（Bill Clinton）等民主黨人先後發言，呼籲選民支持賀錦麗。

賀錦麗的競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）在第3天大會上接受美國民主黨提名，成為該黨副總統候選人。

2024年8月21日，美國芝加哥，美國前總統克林頓出席民主黨大會。（Reuters）

2024年8月20日，在美國伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）來到第二天，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）上台並準備發表演說前，他的妻子、美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）趨前與他牽手。（Reuters）

拜登7月21日宣布不尋求連任後，改為支持賀錦麗競選總統，賀錦麗在民調上的成績有反超越對手特朗普（Donald Trump）之勢，根據美國獨立民調機構The Cook Political Report於8月14日發表的一項民調顯示，賀錦麗在5個關鍵搖擺州份領先特朗普。

特朗普陣營也在謀求應對方法，團隊被指正遊說以獨立身份參選總統的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）退選，希望對方轉為支持特朗普。美媒分析指，若小羅伯特甘迺迪放棄競選，一些關鍵搖擺州的選舉結果可能因此受影響。